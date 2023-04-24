«Не простим!»: Председательство России в Совбезе ООН заканчивается скандалом в Нью-Йорке

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Уже в тот же день глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель иронично прокомментировал это событие.

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», — повторил он шутку за украинскими СМИ, которые с возмущением восприняли факт председательства Москвы.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также иронично ответил главе европейской дипломатии. Медведев назвал Борреля «большим специалистом» по части дурачества.

«Это его день», - написал зампред Совбеза на своей англоязычной странице в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально высказался на этот счет, призвав реформировать международный институт. Он назвал Россию «государством-террористом» и заявил, что ее председательство в СБ ООН невозможно.

«Сложно представить что-то, что больше доказывает полное банкротство таких институтов», - сказал он.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии оснований для лишения России членства в Совете безопасности ООН. Жан-Пьер напомнила, что РФ является постоянным членом Совета безопасности. Реальных международно-правовых путей для изменения этого статуса у Запада нет, констатировала она на фоне недовольств.

Боррель тогда заверил, что будет реагировать на любые злоупотребления со стороны Москвы в ходе председательства в СБ. На деле же оказалось, что злоупотребления случились, но именно в адрес Москвы.

В начале апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале заявил, что попытки спровоцировать Россию, когда она будет выполнять функции председателя в Совете Безопасности ООН, обречены на провал.