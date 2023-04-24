«Не простим!»: Председательство России в Совбезе ООН заканчивается скандалом в Нью-Йорке
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Российским журналистам так и не были выданы визы для освещения события.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где под его председательством состоится заседание Совбеза ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она также отметила, что за самолетом Лаврова на ресурсе Flightradar следили около трех миллионов человек, из них 700 тысяч — одномоментно.
Как сообщалось ранее, 24 апреля Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России, в СБ ООН пройдут открытые дебаты на тему защиты принципов Устава организации. Также во вторник Лавров будет председательствовать на открытых дебатах по ближневосточной проблематике.
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Уже в тот же день глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель иронично прокомментировал это событие.
«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», — повторил он шутку за украинскими СМИ, которые с возмущением восприняли факт председательства Москвы.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также иронично ответил главе европейской дипломатии. Медведев назвал Борреля «большим специалистом» по части дурачества.
«Это его день», - написал зампред Совбеза на своей англоязычной странице в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально высказался на этот счет, призвав реформировать международный институт. Он назвал Россию «государством-террористом» и заявил, что ее председательство в СБ ООН невозможно.
«Сложно представить что-то, что больше доказывает полное банкротство таких институтов», - сказал он.
При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии оснований для лишения России членства в Совете безопасности ООН. Жан-Пьер напомнила, что РФ является постоянным членом Совета безопасности. Реальных международно-правовых путей для изменения этого статуса у Запада нет, констатировала она на фоне недовольств.
Боррель тогда заверил, что будет реагировать на любые злоупотребления со стороны Москвы в ходе председательства в СБ. На деле же оказалось, что злоупотребления случились, но именно в адрес Москвы.
В начале апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале заявил, что попытки спровоцировать Россию, когда она будет выполнять функции председателя в Совете Безопасности ООН, обречены на провал.
«В отличие от наших бывших западных партнеров, мы на международной арене играем честно и не продвигаем двойные стандарты», - отметил он.
При этом накануне поездки в США стало известно, что сам Лавров и делегация РФ не получили американские визы для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 12 апреля заявил, что ни одна виза не была выдана.
Напряжение росло, российская сторона ожидала ответа. 19 апреля оставался нерешенным вопрос с визами для российских журналистов. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что США обязаны выдать визы журналистам РФ для освещения участия министра иностранных дел России в работе СБ ООН.
Она подчеркнула, что журналисты едут освещать не американскую жизнь и выборы, хотя тоже имеют на это право, а едут в рамках работы делегации от России.
Призывы МИД РФ не сработали, так как 23 апреля накануне вылета Захарова сообщила, что визы журналистам так и не были выданы.
«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «работаем над этим». Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо», - написала она в Telegram-канале.
Позже представитель МИД также разместила видео с заявлением главы МИД Сергея Лаврова, который на этом фоне обвинил США «в трусости».
«Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался. Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим», - сказал Лавров.
10 апреля Россия председательствовала на заседании, на котором члены Совбеза обсуждали последствия нарушений обязательств по межгосударственным поставкам продукции двойного и военного назначения. Тогда Мария Захарова заявила, что заседание свелось к демагогии, нацеленной на дискредитацию России. По словам Захаровой, представители западных стран выступили с антироссийскими заявлениями и предъявили необоснованные обвинения в адрес Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru