«Не поздоровится». В МИД России предостерегли Киев от продолжения обстрелов мирных регионов России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киеву «не поздоровится» в случае, если ВСУ продолжат наносить удары неуправляемым оружием по жилым кварталам российских городов, как это произошло в ночь на воскресенье с Белгородом и Курском.

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Дипломат обратила внимание на то, что ВСУ делают это не в первый раз. По ее мнению, такая тактика согласована с западными партнерами.

«Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию.

Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации», — публикует слова Захаровой сайт МИД РФ.

По ее словам, если Киев продолжит подобные провокации, «им не поздоровится».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на воскресенье Украина произвела обстрел Курска и Белгорода. ВСУ применили ракеты «Точка-У», а также беспилотники «Рейс». Пострадали мирные жители, сообщили журналистам в Минобороны РФ в воскресенье, 3 июля. В результате обстрела в Белгороде погибли и пострадали по четыре человека, еще вое пропали без вести.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелКурскБелгородУкраинаМИД РФМария Захарова
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