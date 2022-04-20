«Не последняя мера»: В Крыму предположили, что ждет Кучму и Усика без госнаград

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Госдуму принять меры в отношении общественных и политических деятелей, которые выступают против интересов России.

Ранее госсовет Республики Крым лишил семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры наград Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам субъекта. Мера, в том числе затронула бывшего президента Украины Леонида Кучму и боксера Александра Усика. Отмечается, что это было сделано из-за «ведения ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград». Гемпель поддержал такое решение.