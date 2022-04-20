«Не последняя мера»: В Крыму предположили, что ждет Кучму и Усика без госнаград

Крымский политик Юрий Гемпель в эфире НСН поддержал решение госсовета Крыма по лишению некоторых украинских деятелей госнаград субъекта. 


Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Госдуму принять меры в отношении общественных и политических деятелей, которые выступают против интересов России.

Ранее госсовет Республики Крым лишил семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры наград Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам субъекта. Мера, в том числе затронула бывшего президента Украины Леонида Кучму и боксера Александра Усика. Отмечается, что это было сделано из-за «ведения ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград». Гемпель поддержал такое решение.

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«Это своевременное и правильное решение. Так должны поступать не только в парламенте Республики Крым. Такие решения, по моему мнению, будут приняты и в Госдуме РФ по отношению к другим таким же гражданам. Я думаю, что лишение этих наград – не последняя мера. К сожалению, бывшие наши соотечественники встали на тропу предательства, эскалации и на путь, который сегодня ведет Украину в никуда. К сожалению, люди достаточно резко меняют свое мнение, к этой категории, в том числе относится Усик. Но, к счастью, у нас мало таких людей», - отметил политик.

После начала российской спецоперации на Украине Леонид Кучма заявил, что остается «на родине» и будет отстаивать ее «вместе со всеми».

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В свою очередь Александра Усик после присоединения Крыма к России, заявлял, что не разделяет русский и украинский народы, при этом после 24 февраля 2022 года вступил в ряды территориальной обороны на Украине.

Ранее сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что национализация имущества в Крыму коснется только украинских олигархов и политиков, которые финансируют кровопролитие в своем государстве, а простых граждан она не затронет.

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ФОТО: РИА Новости // Виктор Толочко
ТЕГИ:БоксНаградаУкраинаКрымЛеонид Кучма
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