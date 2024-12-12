Азербайджан обвинил Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США и главу американской дипломатии Энтони Блинкена во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает RT.

Блинкена азербайджанский МИД также обвинил в двойных стандартах в отношении ситуации с правами человека в Азербайджане, а также выразил надежду на улучшение отношений с новой администрацией Дональда Трампа.

Ранее в МИД Азербайджана обвинили Армению в разжигании сепаратизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

