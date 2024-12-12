Азербайджан обвинил Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны
12 декабря 202405:35
Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США и главу американской дипломатии Энтони Блинкена во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает RT.
Блинкена азербайджанский МИД также обвинил в двойных стандартах в отношении ситуации с правами человека в Азербайджане, а также выразил надежду на улучшение отношений с новой администрацией Дональда Трампа.
Ранее в МИД Азербайджана обвинили Армению в разжигании сепаратизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru