Азербайджан выделил Украине миллион долларов

Азербайджан выделил Украине миллион долларов с целью оказания гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

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Отмечается, что средства выделены министерству энергетики республики на закупку произведенного в Азербайджане электрооборудования и передачу его Киеву.

«Азербайджан... оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет останавливать поставки на Украину электроэнергии и гуманитарной помощи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьУкраинаАзербайджан

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