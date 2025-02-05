Азербайджан выделил Украине миллион долларов
Азербайджан выделил Украине миллион долларов с целью оказания гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Отмечается, что средства выделены министерству энергетики республики на закупку произведенного в Азербайджане электрооборудования и передачу его Киеву.
«Азербайджан... оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», — говорится в тексте распоряжения.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет останавливать поставки на Украину электроэнергии и гуманитарной помощи, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В ФРГ допускают использование «Северного потока 2» для импорта водорода
- Азербайджан выделил Украине миллион долларов
- Маск назвал себя «Технической поддержкой Белого дома»
- СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Арбениной в Новосибирске
- Россия может ответить ядерным оружием в случае агрессии против Белоруссии
- В ФРГ назвали планы Трампа по переселению палестинцев бесчеловечными
- Жительница Сестрорецка лишилась автомобиля и квартиры из-за мошенников
- Сервис Spotify оштрафовали в РФ на 10 млн рублей
- Президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы
- Более 30 автомобилей сгорели в Люберцах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru