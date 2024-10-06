В Азербайджане депутаты предложили расторгнуть ряд соглашений с США

Данное предложение было направлено главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову и стало ответом на обращение американских конгрессменов к госсекретарю США Энтони Блинкену. Письмо подписали 43 депутата.

По словам парламентариев, обращение конгрессменов США не соответствует нормам международного права, свидетельствует об отсутствии интереса Вашингтона к развитию двусторонних отношений.

Ранее 60 членов Конгресса США попросили главу Госдепа Энтони Блинкена оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью обеспечения защиты прав человека и освобождения политических заключенных в преддверии климатического саммита COP29, который пройдет в Баку в ноябре.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не будет частью антироссийской санкционной кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

