Депутат Ревенко: Чиновникам, которые выкладывают фото с курортов, не место в политике

Депутатам, которые на фоне спецоперации выкладывают фото с заграничных курортов, не место в политике, заявил заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко в беседе с НСН.

После скандалов с новогодними фото депутатов, отдохнувших за границей, власти ряда регионов запретили чиновникам и депутатам выезжать за пределы России. Об этом пишет газета «Коммерсант». Официальный запрет ввести не могут, однако в ряде регионов введена «настоятельная рекомендация» по поводу таких поездок. Ревенко отметил, что во фракции «Единая Россия» подобных ограничений принято не было.

«Я не вижу смысла запрещать, есть просто негласные законы. Все, что напоказ - это ни в какие ворота не лезет. Это означает, что люди думают только о себе, а депутаты должны думать о своих избирателях. А не выкладывать в социальных сетях, как они прекрасно проводят время на замечательных курортах. Это люди, которые оторвались от своих избирателей окончательно и бесповоротно», - отметил собеседник НСН.

При этом он подчеркнул, что существует простая формула, по которой можно понять, подходит ли человек на пост депутата – «бездушным» нечего делать в политике.