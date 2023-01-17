Депутат Ревенко: Чиновникам, которые выкладывают фото с курортов, не место в политике
Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики заявил НСН, что в «Единой России» запрещать депутатам заграничные поездки не стали, но это является негласным правилом.
Депутатам, которые на фоне спецоперации выкладывают фото с заграничных курортов, не место в политике, заявил заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко в беседе с НСН.
После скандалов с новогодними фото депутатов, отдохнувших за границей, власти ряда регионов запретили чиновникам и депутатам выезжать за пределы России. Об этом пишет газета «Коммерсант». Официальный запрет ввести не могут, однако в ряде регионов введена «настоятельная рекомендация» по поводу таких поездок. Ревенко отметил, что во фракции «Единая Россия» подобных ограничений принято не было.
«Я не вижу смысла запрещать, есть просто негласные законы. Все, что напоказ - это ни в какие ворота не лезет. Это означает, что люди думают только о себе, а депутаты должны думать о своих избирателях. А не выкладывать в социальных сетях, как они прекрасно проводят время на замечательных курортах. Это люди, которые оторвались от своих избирателей окончательно и бесповоротно», - отметил собеседник НСН.
При этом он подчеркнул, что существует простая формула, по которой можно понять, подходит ли человек на пост депутата – «бездушным» нечего делать в политике.
«У нас во фракции не принималось никаких решений и документов, но у нас депутаты понимают, как себя можно и нужно вести, тем более, когда проводится спецоперация. Если ты не чувствуешь, что хотят люди, если ты не понимаешь, о чем они думают, какой их главный запрос и основное переживание, то тебе нечего делать в политике. Это очень простая формула для всех депутатов и чиновников. Нечего делать в политике тем, кто является бездушным», - заключил Ревенко.
В новогодние праздники широкое обсуждение вызвали заграничные отпуска двух региональных депутатов. Сначала в сети появилось видео из Мексики, на котором депутат курской облдумы Максим Васильев наливает в стакан пиво и поздравляет всех с Новым годом. Также вопросы появились после селфи депутата вологодского парламента Дениса Долженко, которое он сделал на фоне высоток в Дубае.
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