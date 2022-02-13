Депутат Рады Чернев: Сведения о «вторжении России» - информационная операция США

Информация «вторжении России на Украину» - это часть информационной спецоперации Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил депутат Верховной рады Егор Чернев в Facebook.

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«США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России. И это мы должны чётко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении», — заявил Чернев.

Украинский парламентарий считает, что подобные действия позволят мобилизовать страны НАТО и демонизировать Россию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что целью западного истерического припадка о «нападении» Москвы на Украину 16 февраля является провокация.

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