Депутат Рады Чернев: Сведения о «вторжении России» - информационная операция США
Информация «вторжении России на Украину» - это часть информационной спецоперации Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил депутат Верховной рады Егор Чернев в Facebook.
«США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России. И это мы должны чётко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении», — заявил Чернев.
Украинский парламентарий считает, что подобные действия позволят мобилизовать страны НАТО и демонизировать Россию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что целью западного истерического припадка о «нападении» Москвы на Украину 16 февраля является провокация.
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