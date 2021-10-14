Путин высказался о правах женщин в России и мире

Для полной реализации женских прав необходимо еще поработать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе Евразийского женского форума.

Президент напомнил, что «свободное и недискриминационное» участие в различных жизненных отраслях всё ещё доступно не всем женщинам даже в развитых экономиках. «Мы следим за этими дискуссиями, видим их, даже там очень часто фиксируются перекосы, неравенство». Среди проблем Путин назвал промедления в карьере плане и неравенство в оплате труда.

Путин подчеркнул, что следит за этими дискуссиями и существующими для женщин сложностями. Он назвал очевидным тот факт, что современная женщина не должна выбирать между семьей и самореализацией.

Российский лидер также перечислил меры, которые принимаются для искоренения дискриминации в России. Это создание мест в детских садах и яслях, программы профподготовки и повышения квалификации для женщин в декрете.

