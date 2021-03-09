Производство «Спутник V» начнется в Италии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение, согласно которому вакцина «Спутник V» для профилактики коронавируса будет производиться в Италии, сообщает российско-итальянская торговая палаты.
Отмечается, что переговоры о производстве вакцины велись на протяжении нескольких месяцев. Таким образом, Италия станет первой страной ЕС, где начнут выпускать российскую вакцину.
Соглашение предусматривает изготовление 10 миллионов доз препарата до конца 2021 года. «Мы с радостью приняли участие в этой эстафете, делая ставку отнюдь не на политические цели», – заключил президент итало-российской палаты Винченцо Трани.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru