Производство «Спутник V» начнется в Италии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение, согласно которому вакцина «Спутник V» для профилактики коронавируса будет производиться в Италии, сообщает российско-итальянская торговая палаты.

Отмечается, что переговоры о производстве вакцины велись на протяжении нескольких месяцев. Таким образом, Италия станет первой страной ЕС, где начнут выпускать российскую вакцину.

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Соглашение предусматривает изготовление 10 миллионов доз препарата до конца 2021 года. «Мы с радостью приняли участие в этой эстафете, делая ставку отнюдь не на политические цели», – заключил президент итало-российской палаты Винченцо Трани.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаСпутникИталия
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