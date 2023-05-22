Эрдогану поможет Оган, Кылычдароглу - промолчавшие: Раскрыты козыри кандидатов в президенты Турции

Собеседник НСН отметил, что главному сопернику Эрдогана Кемалю Кылычдароглу, ранее пообещавшем выслать из страны всех мигрантов, могут помочь одержать победу турки, которые не участвовали в выборах.

«Это 8 миллионов человек. А также те, кто голосовал, но бюллетени были признаны недействительными – протестное ядро. Что касается риторики Кылычдароглу, то о мигрантах говорит и Эрдоган. Большинство населения недовольно количеством мигрантов в Турции. Этот козырь он хотел использовать против Эрдогана, потому что при его политике они появились. Что касается России, то Кылычдароглу идет от партии Ататюрка и она изначально была прозападная, но это не значит, что он ведет антироссийскую повестку», - резюмировал Дюрре.

Ранее Икбаль Дюрре в интервью НСН заявил, что действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и его главный соперник на выборах на сегодняшний день имеют равные шансы на победу, однако все может измениться, сообщает «Радиоточка НСН».

