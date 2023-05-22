Эрдогану поможет Оган, Кылычдароглу - промолчавшие: Раскрыты козыри кандидатов в президенты Турции
Часть электората выбывшего кандидата в президенты поможет Эрдогану, но за его противника могут высказаться те, чьи голоса в первом туре не посчитали, сказал в эфире НСН Икбаль Дюрре.
Турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил в беседе с НСН, что действующий президент Турции Эрдоган остается фаворитом перед вторым туром голосования на выборах главы государства. За него могут проголосовать сторонники третьего, выбывшего претендента, но свой козырь есть и у оппозиции.
Экс-кандидат в президенты Турции от альянса ATA Синан Оган заявит о поддержке действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, который состоится 28 мая. Дюрре считает, что Оган решился на такой шаг из личных интересов.
«Эрдоган – фаворит второго тура. Но насколько электорат Огана будет послушным – вопрос. Не думаю, что Оган контролирует весь свой электорат и те 5%, проголосовавших за него. Думаю, что многие от него откажутся, потому что вся политическая карьера Огана строилась на противостоянии с Эрдоганом, а сейчас он внезапно встал на его сторону. Многие будут думать, что здесь играют роль личные интересы. Конечно, это усилит позицию Эрдогана. С другой стороны, может быть и обратная реакция», - сказал Дюрре.
Собеседник НСН отметил, что главному сопернику Эрдогана Кемалю Кылычдароглу, ранее пообещавшем выслать из страны всех мигрантов, могут помочь одержать победу турки, которые не участвовали в выборах.
«Это 8 миллионов человек. А также те, кто голосовал, но бюллетени были признаны недействительными – протестное ядро. Что касается риторики Кылычдароглу, то о мигрантах говорит и Эрдоган. Большинство населения недовольно количеством мигрантов в Турции. Этот козырь он хотел использовать против Эрдогана, потому что при его политике они появились. Что касается России, то Кылычдароглу идет от партии Ататюрка и она изначально была прозападная, но это не значит, что он ведет антироссийскую повестку», - резюмировал Дюрре.
Ранее Икбаль Дюрре в интервью НСН заявил, что действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и его главный соперник на выборах на сегодняшний день имеют равные шансы на победу, однако все может измениться, сообщает «Радиоточка НСН».
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