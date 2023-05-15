«Готов торговаться»: Турецкий политолог объяснил, от чего зависит исход второго тура выборов

Одержать победу во втором туре Эрдогану помогут большинство в парламенте и голоса электората третьего кандидата от «Альянса АТА», заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН.

По итогам обработки более 99% бюллетеней действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре. C 49,24% поддержки он выходит во второй тур. Также во второй тур проходит единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который набрал 45,06% голосов. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,23%. По итогам парламентских выборов, «Республиканский альянс» Эрдогана с результатом более 49% забрал 322 места, у «Народного альянса» с участием Кылычдароглу 35,19% (212 мест).