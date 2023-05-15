«Готов торговаться»: Турецкий политолог объяснил, от чего зависит исход второго тура выборов
Икбаль Дюрре заявил в эфире НСН, что у действующего лидера страны Эрдогана больше шансов одержать победу.
Одержать победу во втором туре Эрдогану помогут большинство в парламенте и голоса электората третьего кандидата от «Альянса АТА», заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН.
По итогам обработки более 99% бюллетеней действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре. C 49,24% поддержки он выходит во второй тур. Также во второй тур проходит единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который набрал 45,06% голосов. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,23%. По итогам парламентских выборов, «Республиканский альянс» Эрдогана с результатом более 49% забрал 322 места, у «Народного альянса» с участием Кылычдароглу 35,19% (212 мест).
«Большинство в парламенте все-таки у Эрдогана, это ему поможет во втором туре. Во втором туре будет еще один определяющий момент – это то, чью сторону займет Синан Оган. Если он выберет Кылычдароглу, у него появится шанс. Электорат Огана больше склонен проголосовать за Эрдогана, потому что он тоже националистически настроен. Кажется, что у Эрдогана шансов во втором туре больше. Оган сказал, что готов торговаться и с тем, и с тем», - отметил Дюрре.
При этом политолог считает, что Эрдогану удалось набрать большое количество голосов, несмотря на заявления скептиков, которые пророчили ему серьезные проблемы на выборах из-за экономического кризиса в стране.
«Первый тур показал, что экономический кризис, о котором многие говорили, не так серьезно повлиял на настроение людей, как этого ожидала оппозиция. Многие оппозиционеры думали, что именно из-за экономического положения в стране Эрдоган не сможет набрать много голосов, которые он все-таки набрал. В обществе выросли националистические настроения. Партия Девлет Бахчели набрала тоже намного больше голосов, чем ожидалось. Они получили почти 9%, а ожидалось 7%. Существенным моментом, который влиял на результаты, стало то, что прокурдская партия не набрала больше 10% голосов, они набрали около 5%, хотя были предпосылки, что они могу набрать до 13%. В таком случае Кылычдароглу мог бы выиграть», - объяснил собеседник НСН.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью «Радиоточке НСН объяснил, как возможная смена президента в Турции повлияет на отношения Анкары с Россией и НАТО. По его словам, Эрдоган никогда не был большим другом Москвы, и Кылычдароглу мало чем отличается от Эрдагана в этом плане.
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