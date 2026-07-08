«Лучшая из бед»: Каковы шансы у Марин Ле Пен стать президентом Франции

Во втором туре выборов все могут объединиться против «Национального объединения» и Ле Пен, сказал в эфире НСН Сергей Федоров.

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы только, если ее противником во втором туре станет Жан-Люк Меланшон, объяснил в интервью НСН научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Апелляционный суд Парижа ранее смягчил наказание Ле Пен до трех лет лишения свободы (один год - с электронным браслетом и еще два – условно), после чего политик заявила, что намерена участвовать в президентских выборах. По словам Федорова, против «Национального объединения» могут объединиться все политические силы.

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«Шансы Ле Пен прийти к власти выше, чем было до этого. Общий рейтинг Ле Пен и Жордана Барделла (лидер партии"Национальное объединение" - прим. НСН) в районе 35%, они опережают ближайших конкурентов практически на 10%. Согласно всем подсчетам, если не будет каких-то чрезвычайных событий или компромата, Ле Пен выйдет во второй тур. Шансы одержать победу есть, но есть и проблема. Во втором туре все могут объединиться против "Национального объединения", потому что во Франции их считают крайне правыми, противниками демократии, чуть ли не фашистами и националистами. Во время прошлой президентской кампании крайне левый Жак-Люк Меланшон призвал своих сторонников, которые воюют против Макрона, голосовать за любого, но только не за Марин Ле Пен. Если против нее объединятся и правые, и левые, и крайне левые, арифметически у них будет перевес», - отметил эксперт.

При этом Федоров объяснил, при каком раскладе Ла Пен может победить.

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«Единственный шанс, который может быть у Марин Ле Пен, если во второй тур выйдет Меланшон. Тогда у нее будет реальная возможность победить. В этом случае правые, скорее всего, предпочтут Ле Пен, как лучшую из бед, нежели Меланшона, крайне левого, который говорит о новой Франции и открывает дверь мигрантам», - заключил собеседник НСН.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон не будет участвовать в выборах 2027 года, поскольку Конституция этой страны запрещает третий срок подряд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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