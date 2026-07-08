Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы только, если ее противником во втором туре станет Жан-Люк Меланшон, объяснил в интервью НСН научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Апелляционный суд Парижа ранее смягчил наказание Ле Пен до трех лет лишения свободы (один год - с электронным браслетом и еще два – условно), после чего политик заявила, что намерена участвовать в президентских выборах. По словам Федорова, против «Национального объединения» могут объединиться все политические силы.