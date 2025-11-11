«Сотни тысяч рублей»: Зачем КПРФ посетила Китай и сколько это стоило

Делегация от российских коммунистов посещает революционные производства и стремится научиться лучшему у китайских коллег, заявил НСН Юрий Афонин.

Обмен опытом с китайскими коллегами очень важен, поэтому расходы на поездку не так важны, как сотрудничество, рассказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с НСН.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о продуктивном визите фракции в Китай «на стажировку». Об этом сообщил официальный сайт компартии. Афонин раскрыл подробности поездки.

«Мы выезжаем для обмена опытом в ряд китайских провинций. Это не только самые развитые регионы, но и те, которые только сейчас выходят на условно высокий уровень развития. У нас традиционно несколько делегаций в год отправляются туда. Это касается информационного, организационного направления, руководителей региональных отделений, депутатов Госдумы. В программу входит посещение памятных мест, связанных с Китайской революцией, изучение экономического развития Китая, знакомство с современными технологическими производствами. Это обязательное общение и участие в мероприятиях, проводимые в это время», — объяснил он.

Сколько денег из бюджета было потрачено на отели и билеты, Афонин не указал.

«Основные затраты – это билеты. Суммы не большие, они там в рамках отчетности проходят, несколько сотен тысяч рублей где-то на билеты. Это не глобальные какие-то затраты. Отели предоставляют по линии обмена через партийные школы. В Китае при них есть гостиницы. Все полеты совершаются только эконом-классом, сейчас еще и виз нет. Зато мы можем посмотреть, как совершаются технологические прорывы, как страна победила бедность. Это понимание намного дороже, чем купить билеты в поездку», — подчеркнул он.

