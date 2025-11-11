Обмен опытом с китайскими коллегами очень важен, поэтому расходы на поездку не так важны, как сотрудничество, рассказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с НСН.



Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о продуктивном визите фракции в Китай «на стажировку». Об этом сообщил официальный сайт компартии. Афонин раскрыл подробности поездки.