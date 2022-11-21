«Не друзья и ими не будут»: Варшава требует от Киева извинений за Волынскую резню

Дальше заявлений дело не сдвинулось. Уже в июле этого года Дуда снова напомнил Зеленскому о трагедии.

«Тема для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться — убивали. Но это правда», - подчеркнул польский лидер.

Дуда также потребовал от Киева ясно выразить «правду о Волынской резне», но отметил, что мстить украинцам поляки не собираются. Напротив, даже протягивают руку помощи.

«Нет поляков, которые не слышали бы о Волынской резне, но все же они принимают украинцев под свою крышу и протягивают руку», - сказал Дуда.

Заявления Дуды вызвали шквал критики среди поляков. В ярость же их привели слова экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника. В своем посте, посвященном трагическим событиям, он написал, что их страна особенно пострадала «в ходе нацистской и советской тирании».

«Жаль, что у нас правительство, которое тратит почти два миллиарда евро на людей, восхваляющих Бандеру. Несправедливо, что нам поднимают налоги, цены на энергоносители, а такие, как Мельник, фальсифицируют историю и оскорбляют тех, кто им столько дал. Украинцы нам не друзья и никогда ими не будут», - написал под постом экс-посла пользователь Robert Kowalski.

Исправить ситуацию попытался Зеленский. Он внес в Верховную раду законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса, но и эта идея не вызвала одобрения.

«Украинцы нас никогда не любили и сейчас тоже не любят. Как только все потихоньку уладится, тут еще памятники Бандере и ему подобным поставят», — написал один из пользователей под ником Stary.

Фактически документ может уравнять в правах украинцев и поляков, но решение пока не принималось.

