«Не друзья и ими не будут»: Варшава требует от Киева извинений за Волынскую резню
В Польше припомнили Украине этнические чистки поляков в Волыни в 1943-1944 годах. Киевские власти не спешат брать вину на себя и этим возмущают Варшаву.
Польша выдвинула условия Украине – киевские власти должны извиниться за Волынскую резню, устроенную украинскими националистами в отношении поляков в 1943-1944 годах. Тогда Варшава продолжит оказывать военную помощь Киеву. На Банковой пока извиняться не спешат.
«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?», - задался вопросом польский политолог Лешек Сыкульский на страницах газеты Wyborcza.
Отдельно он отметил, что Польша является главным спонсором Украины.
«Польша передала Украине более 300 танков, в то время как у нас нет им эквивалентной замены. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?», - рассуждает Сыкульский.
Ранее он уже высказывал мнение о том, что США могут заставить Польшу отправить на Украину своих военных, если ВСУ будут слабеть.
«Американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь», - отметил политолог.
Польский сейм еще в 2016 году принял резолюцию, в которой трагедия в Волыни была названа геноцидом. Верховная рада тогда же приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. В 2019 году президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.
«Нам очень бы хотелось, чтобы между людьми начались нормальные взаимоотношения. Для налаживания отношений необходимо, чтобы каждый, кто был убит, получил надгробие», - говорил Дуда.
Тогда Зеленский обещал разморозить сотрудничество с Польшей по данному вопросу и даже предложил установить совместный мемориал примирения.
«Чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее», - отмечал Зеленский.
Дальше заявлений дело не сдвинулось. Уже в июле этого года Дуда снова напомнил Зеленскому о трагедии.
«Тема для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться — убивали. Но это правда», - подчеркнул польский лидер.
Дуда также потребовал от Киева ясно выразить «правду о Волынской резне», но отметил, что мстить украинцам поляки не собираются. Напротив, даже протягивают руку помощи.
«Нет поляков, которые не слышали бы о Волынской резне, но все же они принимают украинцев под свою крышу и протягивают руку», - сказал Дуда.
Заявления Дуды вызвали шквал критики среди поляков. В ярость же их привели слова экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника. В своем посте, посвященном трагическим событиям, он написал, что их страна особенно пострадала «в ходе нацистской и советской тирании».
«Жаль, что у нас правительство, которое тратит почти два миллиарда евро на людей, восхваляющих Бандеру. Несправедливо, что нам поднимают налоги, цены на энергоносители, а такие, как Мельник, фальсифицируют историю и оскорбляют тех, кто им столько дал. Украинцы нам не друзья и никогда ими не будут», - написал под постом экс-посла пользователь Robert Kowalski.
Исправить ситуацию попытался Зеленский. Он внес в Верховную раду законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса, но и эта идея не вызвала одобрения.
«Украинцы нас никогда не любили и сейчас тоже не любят. Как только все потихоньку уладится, тут еще памятники Бандере и ему подобным поставят», — написал один из пользователей под ником Stary.
Фактически документ может уравнять в правах украинцев и поляков, но решение пока не принималось.
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