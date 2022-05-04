«Не доверяют Алиеву»: В Армении не готовы к миру без Карабаха
Жители Армении не готовы заключать мир на условиях Азербайджана из-за частого нарушения договоренностей этой страной, сказал в эфире НСН эксперт института Кавказа Грант Микаелян.
В Армении все люди желают мира, однако мирный договор на условиях Азербайджана для страны неприемлем, подчеркнул в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный сотрудник Института Кавказа, экономист Грант Микаелян.
В Ереване ранее в среду возобновились протесты из-за условий мирного соглашения с Азербайджаном, которое намеревалось заключить правительство Никола Пашиняна.
«Сторонниками мира являются все. Вопрос в том, что понимать под этим словом. Ели говорить, что мир должен быть на азербайджанских условиях, то сторонников такого мира очень мало. Если же говорить о мире как о просто абстракции, то, конечно, в этом смысле мир поддерживает почти все население. На данный момент [президент Азербайджана Ильхам] Алиев выдвинул пять условий, из которых имплицитно следует, что контроль над Нагорным Карабахом в течение времени перейдет к Азербайджану. Вот это его условия. И под этими условиями практически подписался Пашинян, хотя он сделал оговорку по Нагорному Карабаху, но есть серьезное недоверие, насколько он готов или способен эту оговорку реализовать. Соответственно, вопрос [соглашения] упирается в первую очередь в вопрос Нагорного Карабаха, но есть и много других пограничных вопросов и элементов», - объяснил Микаелян.
В Армении население не доверяет договоренностям азербайджанской стороны, так как они регулярно нарушаются, подчеркнул экономист.
«Те, кто не поддерживает пашиняно-алиевскую платформу мира, просто не доверяют тому, что это соглашение завершится миром. У Алиева есть уже определенный трек-рекорд нарушения соглашений и попытки использовать каждое соглашение как шаг для следующих переговоров. Многие считают, что даже в случае заключения такого соглашения он на этом не остановится, что доказывает пример двустороннего соглашения 9 ноября 2020 года. Альтернативы договору всегда есть, но вопрос в том, насколько они реализуемы. Здесь есть серьезная проблема, потому что оппозиция со своей стороны не конкретизирует, что понимает под "достойным миром". Возможно, просто потому, что у них нет конкретного плана и они хотят включиться в переговоры, составив план позже, но, на мой взгляд, это одна из слабых точек риторики оппозиции. Что касается теоретических альтернатив, то их может быть очень много, и без конкретной политической привязки обсуждать это бессмысленно», - заключил эксперт.
2 мая в центре Еревана полиция задержала почти 250 участников неправительственных акций за нарушение порядка. Акции протеста начались в Армении с 25 апреля. По мнению оппозиции, действия властей «разрушительны» для страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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