«Не доверяют Алиеву»: В Армении не готовы к миру без Карабаха

В Армении все люди желают мира, однако мирный договор на условиях Азербайджана для страны неприемлем, подчеркнул в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный сотрудник Института Кавказа, экономист Грант Микаелян.

В Ереване ранее в среду возобновились протесты из-за условий мирного соглашения с Азербайджаном, которое намеревалось заключить правительство Никола Пашиняна.

«Сторонниками мира являются все. Вопрос в том, что понимать под этим словом. Ели говорить, что мир должен быть на азербайджанских условиях, то сторонников такого мира очень мало. Если же говорить о мире как о просто абстракции, то, конечно, в этом смысле мир поддерживает почти все население. На данный момент [президент Азербайджана Ильхам] Алиев выдвинул пять условий, из которых имплицитно следует, что контроль над Нагорным Карабахом в течение времени перейдет к Азербайджану. Вот это его условия. И под этими условиями практически подписался Пашинян, хотя он сделал оговорку по Нагорному Карабаху, но есть серьезное недоверие, насколько он готов или способен эту оговорку реализовать. Соответственно, вопрос [соглашения] упирается в первую очередь в вопрос Нагорного Карабаха, но есть и много других пограничных вопросов и элементов», - объяснил Микаелян.