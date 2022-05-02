На акции протиста в Ереване задержали около 250 человек

В центре Еревана полиция задержала почти 250 участников неправительственных акций, сообщает «Интерфакс».

В Ереване начались задержания на акции протеста против Пашиняна

«На данный момент задержано 244 человека по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции», - сообщил агентству представитель полиции Эдгар Джаноян.

Ранее оппозиция объявила о проведении 2 мая акций гражданского неповиновения в центре Еревана. Оппозиционеры требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Следующий митинг планируется в 18:00 (17:00 по мск).

Акции протеста начались в Армении с 25 апреля, по мнению оппозиции, действия властей «разрушительны» для страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/Armenia_Better
ТЕГИ:Акции ПротестаАкцииНикол ПашинянНагорный КарабахАрменияЕреван
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры