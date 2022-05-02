На акции протиста в Ереване задержали около 250 человек
В центре Еревана полиция задержала почти 250 участников неправительственных акций, сообщает «Интерфакс».
«На данный момент задержано 244 человека по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции», - сообщил агентству представитель полиции Эдгар Джаноян.
Ранее оппозиция объявила о проведении 2 мая акций гражданского неповиновения в центре Еревана. Оппозиционеры требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Следующий митинг планируется в 18:00 (17:00 по мск).
Акции протеста начались в Армении с 25 апреля, по мнению оппозиции, действия властей «разрушительны» для страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
- На акции протиста в Ереване задержали около 250 человек
- В Одессе задержаны доверенные лица Кивы по подозрению в подготовке акций с «титушками»
- Кабмин РФ разрешил сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной
- В «Росатоме» разочарованы решением финской Fennovoima об отказаться от совместного строительства АЭС
- С территории комбината «Азовсталь» эвакуировано более 100 человек
- СМИ: Индийская Tata Steel прекратит импорт российского угля
- Пошел ва-банк. Тиньков сделал компрометирующее признание
- Россию не допустили к конференции ЮНЕСКО ко Дню свободы печати
- СМИ: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Евросоюза на российскую нефть
- В России могут ввести повышенный налоговый вычет только на новостройки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru