У суда на Манхэттене появились ограждения после сообщений о преследовании Трампа
К зданию суда на острове Манхэттен в Нью-Йорке привезли ограждения после информации о том, что бывшему президенту США Дональду Трампу в ближайшее время могут предъявить обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.
У суда замечено большое число журналистов. К зданию привезли ограждения, но пока их не выставляют, отметил корреспондент агентства.
Возможные обвинения в отношении экс-главы Белого дома связаны с расследованием дела порноактрисы Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили большую сумму денег за молчание о предполагаемой интимной связи с бывшим президентом.
В минувшую субботу Трамп заявил, что ему могут предъявить обвинения во вторник, 21 марта.
В пресс-службе полиции Нью-Йорка ранее сообщили, что правоохранители находятся в состоянии готовности, передает НСН.
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