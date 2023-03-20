У суда на Манхэттене появились ограждения после сообщений о преследовании Трампа

У суда замечено большое число журналистов. К зданию привезли ограждения, но пока их не выставляют, отметил корреспондент агентства.

Возможные обвинения в отношении экс-главы Белого дома связаны с расследованием дела порноактрисы Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили большую сумму денег за молчание о предполагаемой интимной связи с бывшим президентом.

В минувшую субботу Трамп заявил, что ему могут предъявить обвинения во вторник, 21 марта.

В пресс-службе полиции Нью-Йорка ранее сообщили, что правоохранители находятся в состоянии готовности, передает НСН.

