СМИ: Трампа не будут заковывать в наручники

У бывшего американского президента снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас. По словам источника агентства, политика не будут вести перед камерами в наручниках или помещать в камеру. Не исключено, что останется под стражей агентов секретной службы.

Ранее Трамп заявил, что ему могут предъявить обвинения 21 марта. К зданию суда на острове Манхэттен уже привезли ограждения.

