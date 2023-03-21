СМИ: Трампа не будут заковывать в наручники
Экс-главу США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg.
У бывшего американского президента снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас. По словам источника агентства, политика не будут вести перед камерами в наручниках или помещать в камеру. Не исключено, что останется под стражей агентов секретной службы.
Ранее Трамп заявил, что ему могут предъявить обвинения 21 марта. К зданию суда на острове Манхэттен уже привезли ограждения.
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