«Не дает покоя»: Герой России Липовой заявил о законности существования ЧВК «Вагнер»

Испытания теплосетей начались в Москве для подготовки к осени-зиме Магазин «Перекрёсток» не затронут взрывом и пожаром на юго-западе столицы Ещё две поликлиники открылись после капремонта в Печатниках и Зеленограде Форум волонтеров школьных служб примирения прошёл в Москве Число пересадок с МЦД на метро и МЦК вырастет вдвое после запуска новых диаметров