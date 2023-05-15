«Не дает покоя»: Герой России Липовой заявил о законности существования ЧВК «Вагнер»
Частная военная компания – это такая же компания, как и тысячи других, имеющих юридический адрес и платящих налоги, сказал НСН Сергей Липовой.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что успехи частной военной компании «Вагнер» в зоне проведения спецоперации не дают покоя политикам и командирам.
Ранее депутат Госдумы, экс-командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что переходящим в ЧВК «Вагнер» военнослужащим ВС РФ грозит тюрьма. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин обрушился с критикой на парламентария и предложил ему отправиться в зону боевых действий. Вскоре Соболев уточнил, что его слова были неправильно истолкованы, а уголовное наказание грозит всем военнослужащим, которые решили самовольно покинуть часть. Липовой считает, что успехи ЧВК «Вагнер» многим политикам и командирам не дает покоя.
«Соболев сказал правду, относительно буквы закона, что солдаты, покидающие воинскую часть подлежат уголовному наказанию. Он абсолютно прав. Пусть компетентные органы разбираются, где, кто, когда покинул часть, и для чего. Военнослужащий покинул часть для того, чтобы перейти (в ЧВК) и воевать дальше? Или он дезертировал, оставив поле боя?», - сказал Липовой.
Собеседник НСН также считает, что ЧВК – законна, несмотря на наличие в УК РФ статьи «Наемничество».
«ЧВК – законна, у нее есть юрлицо, как у строительной или логистической компании. Специфика ЧВК связана с применением всех видов оружия, она имеет лицензию. Законна ЧВК или нет, у меня своя точка зрения – это такая же компания, как и тысячи других, которые имеют юридический адрес, платят налоги. Да, она у нас пока в таком масштабе единственная, но есть сотни частных охранных, детективных компаний, которые имеют право на ношение оружия и к ним никто претензий не предъявляет. А та компания, которая сегодня добилась наибольшего успеха в зоне СВО, многим политикам, командирам не дает покоя, потому они допускают такого рода высказывания», - отметил Липовой.
Герой России также считает, что Соболев и Пригожин просто высказали свое мнение.
«Два политика выразили свое мнение. Кто хамит или не хамит, пусть разбираются компетентные органы. Каждый вправе выразить свою точку зрения на те или иные происходящие события, тем более, когда вопрос стоит непосредственно о ЧВК «Вагнер». Естественно, что руководитель будет защищать», - резюмировал Липовой.
Ранее Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ЧВК «Вагнер» играет в зоне спецоперации не ключевую роль, чтобы диктовать свои условия, а также напомнил о незаконности частной военной компании.
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