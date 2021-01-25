«Унижаться не будем». В Госдуме выразили готовность покинуть ПАСЕ

«Между Россией и Украиной, по сути, враждебные отношения. Они имеют перспективу на долгий срок, у Украины доминирует желание везде и всюду причинять вред России. В этом году мы должны ожидать обострения всех прежде потухших вулканов в российско-украинских отношениях. В частности, это обострение взаимосвязано с уходом президента США Дональда Трампа и приходом на этот пост Джо Байдена. Президент Украины Владимир Зеленский вошел в ту колею, которая была прочерчена до него. Сейчас он пытается продемонстрировать себя, обостряя отношения, надеясь, что это будет поддержано», - отметил он.

Парламентарий выразил мнение, что перед оспариванием полномочий Украина с кем-то проконсультировалась, и ее инициатива может быть не самостоятельной.

«Украинские политики хотят проверить, насколько сильно их поддержат после перемен на международной арене. На фоне попыток Запада раскрутить дело Навального, ввести дополнительные санкции, принять новые резолюции Украина и ее единомышленники в ПАСЕ рассчитывают, что можно будет вновь заблокировать работу российской делегации. Не знаю, к чему это приведет, но попытки будут совершенно точно», - считает Затулин.

По его словам, членство в ПАСЕ для России не является принципиальным.