Бывший премьер-министр Бранденбурга предрек Европе «полное одиночество» без России

Председатель партии призвал переосмыслить политику санкций в отношении России, так как ограничения «нанесли ущерб обеим сторонам» и привели не только к ухудшению политических отношений, но и к росту угрозы военного обострения.

Напомним, 21 января, Европейский парламент принял резолюцию в связи с ситуацией с Навальным. Блокирование завершения проекта строительства «Северного потока – 2», ужесточение антироссийских санкций и требование об освобождении Алексея Навального – основные положения документа, который носит рекомендательный характер и не выражает официальную позицию ЕС.

