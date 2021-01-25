Бывший премьер-министр Бранденбурга предрек Европе «полное одиночество» без России

Бывший премьер-министр Бранденбурга и представитель Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек предрек Европе «полное одиночество» без России, заявил он в интервью Redaktions­Netzwerk Deutschland.

Политик высказался о важности возобновления отношений между Москвой и Брюсселем. В противном случае Европа может подтолкнуть страну к дальнейшему сближению с Китаем. Как считает Маттиас Платцек, странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними вопросы без участия Москвы. Речь идет об изменении климата, борьбе с терроризмом, проблемах беженцев, безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, а также разоружении.

В МИД Франции выступили за «действенные» санкции против России

Председатель партии призвал переосмыслить политику санкций в отношении России, так как ограничения «нанесли ущерб обеим сторонам» и привели не только к ухудшению политических отношений, но и к росту угрозы военного обострения.

Напомним, 21 января, Европейский парламент принял резолюцию в связи с ситуацией с Навальным. Блокирование завершения проекта строительства «Северного потока – 2», ужесточение антироссийских санкций и требование об освобождении Алексея Навального – основные положения документа, который носит рекомендательный характер и не выражает официальную позицию ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
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