В Киеве считают, что примирение России и Украины зависит от Путина

Советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что ключ от решения конфликта Украины и России находится в руках у президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

По словам Арестовича, Россия и Украина могут примириться за один день, «если это решит один человек в мире - Путин».

Советник выразил надежду, что в решении конфликта поможет новый президент США Джо Байден и давление новой администрации Соединенных Штатов, а также санкции Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит оказывать поддержку Донбассу по гуманитарным каналам. В ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер отметил, что «Украина не выполняет договоренности, достигнутые на встрече в нормандском формате в Париже».