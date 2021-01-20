В Киеве считают, что примирение России и Украины зависит от Путина
Советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что ключ от решения конфликта Украины и России находится в руках у президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
По словам Арестовича, Россия и Украина могут примириться за один день, «если это решит один человек в мире - Путин».
Советник выразил надежду, что в решении конфликта поможет новый президент США Джо Байден и давление новой администрации Соединенных Штатов, а также санкции Европы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит оказывать поддержку Донбассу по гуманитарным каналам. В ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер отметил, что «Украина не выполняет договоренности, достигнутые на встрече в нормандском формате в Париже».
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