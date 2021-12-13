В МИД пригрозили военным ответом НАТО и США

Отсутствие реакции НАТО и США на требование России о гарантиях безопасности может привести к новому витку конфронтации. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Рябков считает, что действия США и НАТО повторяют «Карибский кризис»

«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД объяснил, что это будет следующий виток конфронтации, и возможно появление со стороны РФ систем вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:НАТОСШАРоссияСергей РябковМИД РФ
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