В МИД пригрозили военным ответом НАТО и США
Отсутствие реакции НАТО и США на требование России о гарантиях безопасности может привести к новому витку конфронтации. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — подчеркнул дипломат.
Замглавы МИД объяснил, что это будет следующий виток конфронтации, и возможно появление со стороны РФ систем вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru