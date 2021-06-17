«Не бешеный принтер» или «кремлевский форпост»? Какой была Дума VII созыва
Политологи Константин Калачев и Аббас Галлямов «припомнили» уходящей на покой Госдуме VII созыва реновацию и пандемию и ответили на вопрос, стала ли Дума более независимой.
Госдума в четверг провела последнее пленарное заседание весенней сессии и седьмого созыва в целом. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев и политолог Аббас Галлямов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подвели итоги работы нижней палаты парламента за почти пять лет.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что этот созыв Госдумы запомнился ему организованностью и дисциплинированностью.
«Разобрали думские завалы. Те законопроекты, которые лежали годами, были рассмотрены. Эта Госдума продемонстрировала высокий коэффициент полезного действия, способность быстро принимать решения, которые требовала ситуация. Например, во время пандемии. Она запомнится социально ориентированными законами, в частности, когда речь шла о мерах поддержки населения в условиях пандемии. Там, где нужна была глубокая проработка и привлечение экспертов, с этим тоже проблем не было. Сама практика парламентских слушаний в этом созыве выглядела куда серьезней, солидней и подготовленной, чем в предыдущем», - считает Калачев.
По его мнению, одной из главных особенностей Госдумы этого созыва была подготовленность к равноправному взаимодействию с исполнительной властью. При этом он заметил, что самостоятельность нижней палаты парламента проявлялась в тех решениях, которые не шли вразрез с позицией президента.
«Госдуме зачастую удалось применять самостоятельность, но мы не парламентская республика. Не победившая фракция формирует правительство. И Госдума, и правительство реализуют политику президента. Но там, где возможны разные подходы в сравнениях, если это не касается тех решений, которые уже были приняты президентом, а если речь идет о вещах, которые в принципе обсуждаемы, то я думаю, Госдума продемонстрировала субъектность. Это было заметно и тогда, когда заслушивали тех или иных министров. И председатель, и депутаты не боялись задавать острые вопросы. Дума подняла свою субъектность, то есть не была тем, что раньше называли бешеным принтером, несмотря на то, что скорость принятия решений возросла», - отметил эксперт.
При этом Калачев предлагает оставить за скобками «другую сторону» вопроса о независимости Госдумы.
«Конечно, кто-то скажет, что есть и другая сторона. Действия Госдумы, связанные с обеспечением общественно-политической стабильности, защитой страны от возможных внешних влияний. Но я это за скобками оставлю. Пусть об этом расскажут другие», - ответил специалист.
А политолог Аббас Галлямов в разговоре с "Радиоточкой НСН" предложил разделить работу Госдумы на два этапа. В несколько первых лет, по мнению эксперта, эта Дума очень сильно отличалась от своих предшественниц и стала гораздо более активным политическим игроком. По словам Галлямова, Дума в первый период вела себя гораздо более независимо и по отношению к Кремлю, и к правительству.
«До этого критики исполнительной власти вообще не было в Госдуме. До этого созыва Госдума была просто законодательным отделом при исполнительной власти. А в этот раз она начала достаточно активно вызывать правительственных чиновников, причем очень высокого уровня, включая министров. Распекали их и на «пленарках», и на комиссиях. Отказывались голосовать за их проекты. То есть Госдума начала вести себя, как нормальный парламент. Формула, что парламент не место для дискуссий, которая доминировала во всех предыдущих созывах, была отменена. Можно вспомнить, например, историю с московской реновацией. Когда после уличных протестов, власть оказалась в тупике, не понимая, что надо делать. А Дума взяла удар на себя, организовала общественные дискуссии, перевела диалог с улицы в парламентский зал. По итогам все недовольные были услышаны, их туда пригласили, нормативно-правовую базу очень сильно изменили, очень много было изменений к первоначальному плану. Под давлением общественности. Реновация в том виде, который мы имеем, очень ярко отличается от реновации, которая была задумана. Это яркий пример того, что Дума выступила в роли посредника между властью и обществом», - отметил Галлямов.
Однако в последнее время, по словам собеседника НСН, Госдума этого созыва стала действовать в русле политики Кремля.
«Это проявилось, начиная где-то со второй половины прошлого года, начиная с конституционного голосования, и особенно, начиная с этого года после зимних протестов. Когда протестные настроения в обществе резко возросли, и власть начала закручивать гайки, Дума уже превратилась в кремлевский форпост, и тут уже она не сильно отличается от своих предшественниц. Она себя ведет примерно так же, как это было в предыдущие созывы», - выразил мнение эксперт.
Госдума VII созыва вела свою деятельность, начиная с 18 сентября 2016.
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