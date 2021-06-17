«Не бешеный принтер» или «кремлевский форпост»? Какой была Дума VII созыва

При этом Калачев предлагает оставить за скобками «другую сторону» вопроса о независимости Госдумы.

«Конечно, кто-то скажет, что есть и другая сторона. Действия Госдумы, связанные с обеспечением общественно-политической стабильности, защитой страны от возможных внешних влияний. Но я это за скобками оставлю. Пусть об этом расскажут другие», - ответил специалист.

А политолог Аббас Галлямов в разговоре с "Радиоточкой НСН" предложил разделить работу Госдумы на два этапа. В несколько первых лет, по мнению эксперта, эта Дума очень сильно отличалась от своих предшественниц и стала гораздо более активным политическим игроком. По словам Галлямова, Дума в первый период вела себя гораздо более независимо и по отношению к Кремлю, и к правительству.

«До этого критики исполнительной власти вообще не было в Госдуме. До этого созыва Госдума была просто законодательным отделом при исполнительной власти. А в этот раз она начала достаточно активно вызывать правительственных чиновников, причем очень высокого уровня, включая министров. Распекали их и на «пленарках», и на комиссиях. Отказывались голосовать за их проекты. То есть Госдума начала вести себя, как нормальный парламент. Формула, что парламент не место для дискуссий, которая доминировала во всех предыдущих созывах, была отменена. Можно вспомнить, например, историю с московской реновацией. Когда после уличных протестов, власть оказалась в тупике, не понимая, что надо делать. А Дума взяла удар на себя, организовала общественные дискуссии, перевела диалог с улицы в парламентский зал. По итогам все недовольные были услышаны, их туда пригласили, нормативно-правовую базу очень сильно изменили, очень много было изменений к первоначальному плану. Под давлением общественности. Реновация в том виде, который мы имеем, очень ярко отличается от реновации, которая была задумана. Это яркий пример того, что Дума выступила в роли посредника между властью и обществом», - отметил Галлямов.