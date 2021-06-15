Госдума приняла законопроект о госзащите силовиков

Государственная дума приняла законопроект о предоставлении государственной защиты любым сотрудникам министерств внутренних дел и обороны, Росгвардии и Службы внешней разведки (СВР) РФ. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, в России вводится запрет на «выдачу находящихся у оператора сведений о личности защищаемых лиц (о персональных данных) и об их имуществе». Оператором могут быть госорганы или занимающиеся обработкой персональных данных физические и юридические лица.

Кроме того, запрет коснется «распространения информации, содержащей сведения о защищаемых лицах (о персональных данных)» за исключением данных, которые выясняются в установленном порядке в связи с уголовным производством, отмечает Ura.ru.

Государственную защиту предоставят судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и Следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД. Также на госзащиту могут рассчитывать определенные военнослужащие Росгвардии, Минобороны, СВР. Перечень лиц будет определять руководитель соответствующего органа.

Законопроект учитывает предоставление госзащиты уволенным со службы сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСБ и органов госохраны в случае угрозы их жизни, здоровья или имущества.

Ранее во вторник Госдума приняла закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО, пишет «Свободная пресса». Документ должен вступить в силу 22 августа, отмечает News.ru.

