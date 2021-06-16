«Запрос на справедливость». В Госдуме заметили недовольство россиян дивидендами госкорпораций

По словам Веры Ганзя, на сегодняшний день иностранные члены советов директоров государственных корпораций беспрепятственно выводят деньги законным путем через дивиденды.

«Есть такие нормы, что не менее 50% от дивидендов должны быть выплачены в бюджет, но эти нормы настолько обтекаемые, что не все государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием эти нормы выполняют. Например, только у компании "Роснефть" с 2018 по 2020 год включительно сумма дивидендов составила 700 миллиардов рублей, это астрономическая цифра. Дело в том, что у нас примерно такая же сумма распределяется всем дотационным регионам в виде финансовой поддержки из федерального бюджета на 2021 год. Например, если брать членов совета директоров именно "Роснефти", то там большая часть иностранцев. То есть мы боремся, с одной стороны, с выводом средств за рубеж, а, с другой стороны, мы сквозь пальцы смотрим на то, как эти деньги законным путем выводятся в виде дивидендов», - рассказала собеседник НСН.

Ганзя подчеркнула, что в обществе растут недовольства, касающиеся распределения средств от использования природных богатств страны.

«Заканчиваются полномочия Государственной думы, сегодня нужно все решения правительства и правящей партии популяризировать, но также есть и большой запрос населения на справедливость, в том числе в сфере распределения средств от эксплуатации минерально-сырьевой базы страны. Конечно, сейчас будут выскакивать такие предложения, как чертик из табакерки. Я считаю, что нужно оформлять это законодательно, а выполнение этого закона должно жестко контролировать», - добавила она.

Ранее экономист Денис Ракша в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что правительство России находится в экономическом тупике, и хочет выйти из него за счет бизнеса.

