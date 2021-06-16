«Запрос на справедливость». В Госдуме заметили недовольство россиян дивидендами госкорпораций
Депутат Госдумы Вера Ганзя объяснила «Радиточке НСН» новую дивидендную политику для госкомпаний.
Необходимо на законодательном уровне ограничивать аппетиты государственных корпораций, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя.
«Немереные аппетиты государственных корпораций нужно ограничивать. В противном случае, мы увеличим еще больше разрыв между доходами граждан и теми, кто сегодня получает такие огромные средства, не сделав для этого ничего, потому что оказаться в нужное время в нужном месте – много ума не надо. Они просто сели на минерально-сырьевую базу нашей страны и получают преференции», - отметила Ганзя.
Накануне распоряжение правительства РФ, утверждающее новые подходы к дивидендной политике компаний с государственным участием, после затянувшегося межведомственного согласования подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. По новым правилам госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. При расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, поступают в федеральный бюджет.
По словам Веры Ганзя, на сегодняшний день иностранные члены советов директоров государственных корпораций беспрепятственно выводят деньги законным путем через дивиденды.
«Есть такие нормы, что не менее 50% от дивидендов должны быть выплачены в бюджет, но эти нормы настолько обтекаемые, что не все государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием эти нормы выполняют. Например, только у компании "Роснефть" с 2018 по 2020 год включительно сумма дивидендов составила 700 миллиардов рублей, это астрономическая цифра. Дело в том, что у нас примерно такая же сумма распределяется всем дотационным регионам в виде финансовой поддержки из федерального бюджета на 2021 год. Например, если брать членов совета директоров именно "Роснефти", то там большая часть иностранцев. То есть мы боремся, с одной стороны, с выводом средств за рубеж, а, с другой стороны, мы сквозь пальцы смотрим на то, как эти деньги законным путем выводятся в виде дивидендов», - рассказала собеседник НСН.
Ганзя подчеркнула, что в обществе растут недовольства, касающиеся распределения средств от использования природных богатств страны.
«Заканчиваются полномочия Государственной думы, сегодня нужно все решения правительства и правящей партии популяризировать, но также есть и большой запрос населения на справедливость, в том числе в сфере распределения средств от эксплуатации минерально-сырьевой базы страны. Конечно, сейчас будут выскакивать такие предложения, как чертик из табакерки. Я считаю, что нужно оформлять это законодательно, а выполнение этого закона должно жестко контролировать», - добавила она.
Ранее экономист Денис Ракша в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что правительство России находится в экономическом тупике, и хочет выйти из него за счет бизнеса.
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