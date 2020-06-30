Названо место России в мировом лидерстве

России в рейтинге стран-лидеров Журавлев отвел четвертое место, сообщает РИА ФАН. Главным потенциалом Москвы он считает фундаментальную науку, но стране, которая торгует сырьем, сложно удержать мировое господство.

У США сильная армия, но уже не самая сильная экономика, сказал политолог. А мировое господство Шататм перешло только в 1991 году, после распада СССР, отмечает Ura.ru. Между тем, США и Великобритания остаются мировыми финансовыми центрами: доллар еще долго будет резервной валютой, а центр торговли драгоценными металлами и камнями по-прежнему находится в Лондоне, добавил эксперт.

Новыми конкурентами США Журавлев назвал Китай и Индию, пишут argumenti.ru.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН рассказал, что политическое положение американсского президента Дональда Трампа накануне выборов сильно пострадало из-за пандемии.

«Америка чувствует, что теряет свое лидерство. Главным конкурентом является Китай. Об этом свидетельствуют показатели прироста валового внутреннего продукта, Китай по объему внешней торговли выходит на лидирующие позиции, он обогнал Америку по объемам экспорта. Если такими темпами все будет и дальше продолжаться, то США потеряют свое лидерство в мире. От этого и соответствующая политика. В этом году в США выборы. У Трампа были хорошие позиции до коронавируса. Сегодня они ослабли, в Америке началась безработица, а это очень плохо для рейтинга любого президента. Это показатель номер один, на который смотрят все избиратели. А там сейчас уже порядка 20 миллионов безработных, как во времена Великой депрессии. Поэтому шансы у Трампа постепенно снижаются. Вы обратили внимание, что про Россию американцы практически забыли? Лениво время от времени ведется полемика, но вся пропагандистская война ведется против Китая», - отметил эксперт.



