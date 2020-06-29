Рар объяснил, почему для России важно, чтобы ее президентом остался Путин

Александр Рар: «Я с Грефом согласен. Одна задача – стабилизировать государственность России, чтобы исключить ее развала по подобию того, что было в 90-е годы, и восстановить сильную политику Российской Федерации в мире. За это отвечает так называемый силовой блок. И, кроме того, есть другая архиважная задача – принять важные, судьбоносные решения в плане переформирования экономики после коронавируса. И этим занимается экономический блок, который состоит из достаточно либерально настроенных политиков. Чтобы не состоялось противостояния между этими двумя блоками, нужна сильная личность во главе государства, сильный и опытный президент. Это Владимир Путин», – сказал Александр Рар в беседе с НСН.

