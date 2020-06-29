Рар объяснил, почему для России важно, чтобы ее президентом остался Путин
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Греф: Возможность переизбрания Путина важно для равновесия в стране
Глава одного из крупных банков Герман Греф назвал возможность Владимира Путина вновь избираться президентом важным для поддержания равновесия.
Александр Рар: «Я с Грефом согласен. Одна задача – стабилизировать государственность России, чтобы исключить ее развала по подобию того, что было в 90-е годы, и восстановить сильную политику Российской Федерации в мире. За это отвечает так называемый силовой блок. И, кроме того, есть другая архиважная задача – принять важные, судьбоносные решения в плане переформирования экономики после коронавируса. И этим занимается экономический блок, который состоит из достаточно либерально настроенных политиков. Чтобы не состоялось противостояния между этими двумя блоками, нужна сильная личность во главе государства, сильный и опытный президент. Это Владимир Путин», – сказал Александр Рар в беседе с НСН.
Лукашенко считает Белоруссию единственным союзником России
Александр Лукашенко считает Белоруссию единственным оставшимся у России союзником.
Александр Рар: «Здесь я с Лукашенко не соглашусь. Все-таки действует Евразийский экономический союз, где не только Беларусь, но и другие союзники. Я бы назвал, как важного союзника России, Казахстан, Армению. И вообще на мировой арене у России есть неплохие союзники. Во многих вопросах союзником является Китай. Также союзником является, особенно в вопросах, касающихся Ближнего Востока, Иран. И не стоит забывать и про Сирию», – прокомментировал он в эфире НСН.
Дуда лидирует на президентских выборах в Польше
Президент Польши Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав почти 46 процентов голосов избирателей. Его главный оппонент Рафал Тшасковский занимает второе место, набрав почти 29 процентов голосов. Они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.
Александр Рар: «Анджей Дуда даже если, по всей вероятности, будет переизбран президентом Польши, не будет играть главную скрипку в этой стране. Всем известно, что самым сильным политиком за кулисами в Польше является Качиньский, который управляет этой страной и который также является идеологом польского консерватизма», – подытожил в интервью НСН Александр Рар.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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