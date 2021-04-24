Названа цена убийства Лукашенко

Лукашенко утверждает, что операция по захвату его загородной резиденции стоила 10 млн долларов, а снайперу, который должен был устранить белорусского президента на параде 9 мая, выделили 1 млн долларов.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию», - заявил Лукашенко.

Он рассказал, что заговорщики планировали три варианта организации госпереворота, в том числе с помощью отключения электроэнергии в столице и введением в Минск армии.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, отметив в подготовке работу спецслужб США и то, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством этой страны.

Сотрудники ФСБ в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и имеющего двойное гражданство США и Белоруссии адвоката Юрия Зенковича. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ФСБ, Зенкович и Федута провели в Москве встречу с представителями ВС Белоруссии и убеждали их участвовать в госперевороте вместе с белорусскими и украинскими националистами.

