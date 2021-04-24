Названа цена убийства Лукашенко
Организаторам покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко было выделено 10 млн долларов. Об этом рассказал глава республики, сообщает агентство «БелТА».
Лукашенко утверждает, что операция по захвату его загородной резиденции стоила 10 млн долларов, а снайперу, который должен был устранить белорусского президента на параде 9 мая, выделили 1 млн долларов.
«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию», - заявил Лукашенко.
Он рассказал, что заговорщики планировали три варианта организации госпереворота, в том числе с помощью отключения электроэнергии в столице и введением в Минск армии.
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, отметив в подготовке работу спецслужб США и то, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством этой страны.
Сотрудники ФСБ в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и имеющего двойное гражданство США и Белоруссии адвоката Юрия Зенковича. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ФСБ, Зенкович и Федута провели в Москве встречу с представителями ВС Белоруссии и убеждали их участвовать в госперевороте вместе с белорусскими и украинскими националистами.
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