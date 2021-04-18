ФСБ: Задержаны подозреваемые в организации покушения на Лукашенко
Сотрудники ФСБ в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и имеющего двойное гражданство США и Белоруссии адвоката Юрия Зянковича. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Федуту и Зянковича подозревают в том, что готовили «военный переворот в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Лукашенко», заявили в ЦОС ФСБ РФ. Задержание произошло в рамках совместной спецоперации российских спецслужб и КГБ Белоруссии.
По данным ФСБ, Зянкович планировал в Москве провести встречу с представителями ВС Белоруссии и убедить их участвовать в госперевороте вместе с белорусскими и украинскими националистами. Известно, что адвокат прибыл в российскую столицу после консультаций в США и Польше, пишут «Известия».
По данным ФСБ, военный переворот в Белоруссии оппозиционеры планировалось совершить 9 мая.
Заговорщики намеревались захватить в Минске радио- и телецентры, отключить энергосистему страны для затруднения действий силовых ведомств, а также попытаться блокировать лояльных власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Для этого организаторы собирались физически устранить практически всю верхушку руководства Белоруссии. Обеспечить активную фазу госпереворота должны были «патизаны», данные которых находились в «скрытых базах», сообщает RT.
Напомним, ФСБ РФ задержала украинского консула Александра Сосонюка по подозрению в получении информации из закрытых баз силовых ведомств России. МИД РФ рекомендовал ему покинуть пределы нашей страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал один из принципиальных декретов за 25 лет президентства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+9 321 / сут.
Умерли
105 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+8 832 / сут.
- ФСБ: Задержаны подозреваемые в организации покушения на Лукашенко
- В ОНК сообщили о состоянии здоровья Фургала, заразившегося коронавирусом
- В Минобороны Германии заявили об угрозе со стороны России
- Названы лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
- Роскосмос выбрал место посадки космонавтов при возвращении с Луны
- Эксперты назвали правильный способ приготовления яиц
- Пушков прокомментировал заявление Госдепа США
- Эксперт: вода в бутылках опасна для здоровья
- Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы готовили покушение на него и его сыновей
- Макрон выступил за введение антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru