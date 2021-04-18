ФСБ: Задержаны подозреваемые в организации покушения на Лукашенко

По данным ФСБ, Зянкович планировал в Москве провести встречу с представителями ВС Белоруссии и убедить их участвовать в госперевороте вместе с белорусскими и украинскими националистами. Известно, что адвокат прибыл в российскую столицу после консультаций в США и Польше, пишут «Известия».

По данным ФСБ, военный переворот в Белоруссии оппозиционеры планировалось совершить 9 мая.

Заговорщики намеревались захватить в Минске радио- и телецентры, отключить энергосистему страны для затруднения действий силовых ведомств, а также попытаться блокировать лояльных власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Для этого организаторы собирались физически устранить практически всю верхушку руководства Белоруссии. Обеспечить активную фазу госпереворота должны были «патизаны», данные которых находились в «скрытых базах», сообщает RT.

Напомним, ФСБ РФ задержала украинского консула Александра Сосонюка по подозрению в получении информации из закрытых баз силовых ведомств России. МИД РФ рекомендовал ему покинуть пределы нашей страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал один из принципиальных декретов за 25 лет президентства.



