Названа цель новых санкций ЕС против России
27 июня 202304:30
11-м пакетом антироссийских ограничений Евросоюз хочет вывести экономическую войну против Москвы на качественно новый уровень, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполняющего обязанности постпреда России при ЕС Кирилла Логвинова.
По его словам, ЕС от провалившегося блицкрига хочет перейти к долгосрочной блокаде, в которую Брюссель постарается втянуть как можно больше стран.
Ранее британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru