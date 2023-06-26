Депутат Европарламента назвал антироссийские санкции разрушительными для ЕС

По его словам, работа над 12-м пакетом ограничений будет продолжена из пропагандистских соображений. «Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Я считаю, что Россию больше не заботит Европа», — сообщил парламентарий.

Синчич отметил, что уже почти нечего включать в новые санкции.

Ранее британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

