Депутат Европарламента назвал антироссийские санкции разрушительными для ЕС
Антироссийские санкции саморазрушительны для Европейского союза, сообщил «Известиям» депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич.
По его словам, работа над 12-м пакетом ограничений будет продолжена из пропагандистских соображений. «Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Я считаю, что Россию больше не заботит Европа», — сообщил парламентарий.
Синчич отметил, что уже почти нечего включать в новые санкции.
Ранее британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru