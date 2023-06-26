Британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций

«Правительство, если оно не изменит свою политику... должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение максимум полугода», – следует из петиции.

Отмечается, что британское правительство вмешалось в конфликт вокруг Украины без какого-либо мандата со стороны рядовых граждан, а они, в свою очередь, «вынуждены испытывать экономические последствия».

Речь идет о повышении цен на энергоносители, процентных ставок, инфляции, безработицы, повышении налогов.

Ранее комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил о повышении ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

