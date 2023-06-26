Британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций
Более 10 тысяч жителей Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум об отмене санкций Лондона против Москвы и прекращении поддержки Киева, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на парламент страны.
«Правительство, если оно не изменит свою политику... должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение максимум полугода», – следует из петиции.
Отмечается, что британское правительство вмешалось в конфликт вокруг Украины без какого-либо мандата со стороны рядовых граждан, а они, в свою очередь, «вынуждены испытывать экономические последствия».
Речь идет о повышении цен на энергоносители, процентных ставок, инфляции, безработицы, повышении налогов.
Ранее комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил о повышении ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru