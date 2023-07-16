Назван главный козырь Путина в борьбе с Западом
Зима 2024 года может стать козырем в рукаве для российского лидера Владимира Путина, сообщил The Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Низкие шансы? Байден или Трамп могут победить на президентских выборах США при определенных условиях
По его словам, несмотря на то, что прошлая зима в Европе была аномально мягкой, страны все равно испытывали трудности с поставками энергоносителей. При этом в предстоящую зиму погода может быть менее благоприятной, что позволит Москве более жестко контролировать поставки природного газа.
Еще один козырь Путина, который может оказать влияние на западные страны - выборы президента в США, одержать победу на которых может кандидат от республиканской партии, который будет против американской поддержки Киева. Среди таких кандидатов – экс-глава Белого дома Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис. Это поможет разъединить западные страны.
Ранее американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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