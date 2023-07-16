Назван главный козырь Путина в борьбе с Западом

Зима 2024 года может стать козырем в рукаве для российского лидера Владимира Путина, сообщил The Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

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По его словам, несмотря на то, что прошлая зима в Европе была аномально мягкой, страны все равно испытывали трудности с поставками энергоносителей. При этом в предстоящую зиму погода может быть менее благоприятной, что позволит Москве более жестко контролировать поставки природного газа.

Еще один козырь Путина, который может оказать влияние на западные страны - выборы президента в США, одержать победу на которых может кандидат от республиканской партии, который будет против американской поддержки Киева. Среди таких кандидатов – экс-глава Белого дома Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис. Это поможет разъединить западные страны.

Ранее американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Выборы Президента СШАРоссийский ГазЗападВладимир Путин

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