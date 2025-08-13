СМИ: Продажи новостроек рухнули вдвое

В России продажи первичного жилья за год с момента сокращения программ льготной ипотеки в ряде субъектов упали более чем в два раза, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Как показало исследование, из городов-миллионников сильнее всего продажи жилья снизились в Краснодаре (53%) и Красноярске (51%). Значительно меньше сделок регистрируется в Самаре — на 46,3%, Уфе — на 43,2%, Новосибирске — на 41%, Челябинске — на 39,3%, Санкт-Петербурге — на 39% и Екатеринбурге — на 37,5%. Меньше всего ситуация затронула Москву (11,5%) и Нижний Новгород (2,7%).

Ранее стало известно, что разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
