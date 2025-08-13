СМИ: Продажи новостроек рухнули вдвое
В России продажи первичного жилья за год с момента сокращения программ льготной ипотеки в ряде субъектов упали более чем в два раза, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.
Как показало исследование, из городов-миллионников сильнее всего продажи жилья снизились в Краснодаре (53%) и Красноярске (51%). Значительно меньше сделок регистрируется в Самаре — на 46,3%, Уфе — на 43,2%, Новосибирске — на 41%, Челябинске — на 39,3%, Санкт-Петербурге — на 39% и Екатеринбурге — на 37,5%. Меньше всего ситуация затронула Москву (11,5%) и Нижний Новгород (2,7%).
Ранее стало известно, что разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Продажи новостроек рухнули вдвое
- «Неуловимые мстители» и «Вий»: Представлен окончательный список фильмов для школы
- СМИ: Украина смирилась с утерей Донбасса и пытается сохранить Сумы
- В Госдуме заявили, что старое кино смогут проверять на нормы о традиционных ценностях
- СМИ: Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США
- Обломки беспилотника упали на жилой дом в Волгограде
- СМИ: Трамп и Вэнс могут виртуально встретиться с Зеленским и лидерами ЕС
- СМИ: Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе
- Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80%
- Китай прекратил контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru