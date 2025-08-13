Минобороны: ПВО ночью уничтожила 46 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали 46 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа... перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что 15 БПЛА сбили над Брянской областью, 11 – над Волгоградской, семь – над Ростовской, пять – над Краснодарским краем. Кроме того, по два дрона уничтожили в Белгородской и Воронежской областях, в Крыму, над водами Азовского моря.
Ранее в Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома, жильцов эвакуировали, пишет Ura.ru.
