В Роскачестве назвали способы защитить аккаунт на «Госуслугах»
Личный аккаунт на портале госуслуг можно защитить от взлома благодаря паролю из сложных комбинаций символов и двухфакторной аутентификации. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА Новости.
Эксперты рекомендовали придумать надежный пароль с буквами разных регистров, цифрами и спецсимволами.
«Кроме того, рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию на портале в разделе "Безопасность". Она обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью кода, отправленного на ваш телефон или электронную почту», — отметили в центре.
Специалисты призвали быть осторожными с любыми сообщениями и звонками, которые вызывают подозрения. Так, настоящие сотрудники учреждений никогда не запрашивают пароли либо или коды доступа по телефону или почте.
В Роскачестве указали, что прямой взлом «Госуслуг» невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак. Однако злоумышленники используют маскирующиеся под сервис фишинговые сайты, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя, и применяют приемы социальной инженерии, выманивая информацию у потенциальной жертвы.
Между тем национальный мессенджер MAX получил доступ к «Госуслугам», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Южно-Китайском море ВМС Китая вытеснили эсминец США
- В Роскачестве назвали способы защитить аккаунт на «Госуслугах»
- Starlink официально заработал в Казахстане
- Минобороны: ПВО ночью уничтожила 46 беспилотников ВСУ
- Ким Чен Ын заявил Путину, что КНДР будет всегда поддерживать Россию
- СМИ: В армии Украины растет недовольство из-за неоправданных потерь
- С сентября меняется расчет среднего месячного заработка
- Зеленский признал победу Путина
- Таксистов обяжут проходить медтехосмотр под камеру
- СМИ: Продажи новостроек рухнули вдвое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru