В Роскачестве назвали способы защитить аккаунт на «Госуслугах»

Личный аккаунт на портале госуслуг можно защитить от взлома благодаря паролю из сложных комбинаций символов и двухфакторной аутентификации. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА Новости.

Эксперты рекомендовали придумать надежный пароль с буквами разных регистров, цифрами и спецсимволами.

«Кроме того, рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию на портале в разделе "Безопасность". Она обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью кода, отправленного на ваш телефон или электронную почту», — отметили в центре.

Специалисты призвали быть осторожными с любыми сообщениями и звонками, которые вызывают подозрения. Так, настоящие сотрудники учреждений никогда не запрашивают пароли либо или коды доступа по телефону или почте.

В Роскачестве указали, что прямой взлом «Госуслуг» невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак. Однако злоумышленники используют маскирующиеся под сервис фишинговые сайты, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя, и применяют приемы социальной инженерии, выманивая информацию у потенциальной жертвы.

Между тем национальный мессенджер MAX получил доступ к «Госуслугам», пишет Ura.ru.

