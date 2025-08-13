Ким Чен Ын заявил Путину, что КНДР будет всегда поддерживать Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать предпринимаемые Москвой меры. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын... еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ», — указано в сообщении.

Пхеньян будет и впредь поддерживать политику Москвы.

По данным ЦТАК, разговор Ким Чен Ына и Владимира Путина прошел в теплой товарищеской атмосфере, политики обсудили представляющие взаимный интерес вопросы.

Лидеры двух стран провели телефонную беседу накануне. В Кремле отмечали, что в ходе разговора Путин высоко оценил поддержку КНДР в ходе освобождения Курской области от ВСУ, пишет Ura.ru.

