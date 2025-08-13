Starlink официально заработал в Казахстане

Компания Starlink начала официально начала предоставлять услуги доступа в интернет в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

Интернет от Starlink доступен в республике с 13 августа. Как отметили власти, теперь жители страны смогут пользоваться высокоскоростным и надежным соединением через сеть низкоорбитальных спутников, принадлежащую американской корпорации SpaceX.

По данным сайта Starlink, в Казахстане подключение интернета дома обойдется в сумму от 23 тысяч тенге в месяц ($42), доступ в Сеть для путешествующих с 50 Гб трафика стоит от 26 тысяч в месяц ($48).

В июле терминалы связи Starlink массово отключились из-за сбоя в сети. Украинские военные, использующие спутниковый интернет в зоне специальной военной жаловались на прекращение работы терминалов по всей линии фронта, пишет Ura.ru.

