С сентября меняется расчет среднего месячного заработка

Это произойдет с 1 сентября. Как заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, произойдет включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника.

Также появится новое отдельное правило расчета для выплаты выходного пособия, которое будет выплачиваться после умножения среднего заработка за день на среднее количество рабочих дней в течение месяца.

Еще одним плюсом для работников является то, что все нормативно-правовые акты, которые действовали в этой сфере ранее, утрачивают свою силу.

Ранее стало известно, что в РФ работодатели не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты. Соответствующий законопроект вступает в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

