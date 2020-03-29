Назначен новый глава Роскомнадзора
Андрей Липов возглавил Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). Документ о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт кабмина.
Накануне президент России Владимир Путин освободил Липова с поста главы Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Липатов руководил Управлением с 2018 года, напоминает Газета.ru.
Напомним, экс-руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, долгое время пытавшийся заблокировать Телеграм, сменил место работы и стал гендиректором «Газпром-медиа». НСН писала о реакции телеграмм-каналов на поворот в карьере Жарова.
«Новости Телеграм» не спешат радоваться смене главы Роскомнадзора:
«Место главы Роскомнадзора занял Андрей Липов. Его характеризуют как опытного специалиста, разбирающегося в IT (в отличие от Жарова). При этом именно Липов предложил и курировал закон о "суверенном Рунете". Так что за блокировку Telegram могут взяться с новыми силами и с большей компетентностью».
«Темник» более оптимистично смотрит на перспективы Роскомнадзора при новом руководителе:
«Заметим, что Липов глубоко погружен в свою сферу. Депутаты, сенаторы и прочие чиновники обращаются к нему за консультациями в рамках проектов по теме информационных технологий. Можно без преувеличения назвать будущего руководителя РКН демиургом всей современной системы правовых отношений, выстраиваемой в течение последнего десятилетия, в такой чрезвычайно чувствительной сфере жизни, как электронные коммуникации. <…> Отзываются о нем, как об адекватном управленце, который любит порядок и четкое функционирование оргзвеньев. Что-что, а это Роскомнадзору не помешает».
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