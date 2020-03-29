Назначен новый глава Роскомнадзора

Андрей Липов возглавил Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). Документ о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт кабмина.

Накануне президент России Владимир Путин освободил Липова с поста главы Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Липатов руководил Управлением с 2018 года, напоминает Газета.ru.