Роскомнадзор требует удалить фейки о Росгвардии в Москве из-за карантина

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила уведомления ряду интернет-ресурсов с требованием удаления фейковой информации о якобы подвозу к Москве бойцов Росгвардии в связи с карантином по коронавирусу.

Как пояснили ранее московские власти причины передвижения автотехники, она перевозит сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки к параду Победы 9 мая. Предупреждения администраторам сайтов направлены в соответствие с требованием Генеральной прокуратуры, передает ТАСС.

Ранее в Роскомнадзор предупредили, что готовы применить жёсткие меры, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за фейки о COVID-19 в стране. Ведомство ввело круглосуточный мониторинг всех агрегаторов информации на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику.

