Телеграм не самоизолировался, но всем советует

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В среду Владимир Путин обратился к населению и рассказал о мерах, которые будут приняты в связи с распространением коронавируса.



«Мамкин финансист» рассказывает об этих мерах и пишет, чем они хороши для людей и онлайн-сервисов:

«Граждане получат массу плюшек: выходную неделю, больничный размером с МРОТ, пособие по безработице тех же объемов, дополнительные выплаты семьям с детьми, ветеранам и труженикам тыла 75 тысяч еще в апреле. Малому бизнесу снижены выплаты в ФСС [Фонд социального страхования – ред.] в два раза (если зарплата превышает размер МРОТ). Президент весьма прозрачно намекнул о том, что зарплаты должны быть белыми и большими. Т.е. экономику желают вытаскивать из кризиса за счет потребления граждан. Которым Президент предложил устроить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Но как гражданам тратиться на карантине? Выход один: уход в онлайн, и да здравствуют службы доставки».

Следующую неделю Путин объявил нерабочей с сохранением зарплаты и назвал эти дни выходными, но попросил всех по возможности оставаться дома. «Банкста» рассуждает о значимости формулировок:

«Президент предложил вместо карантина неделю отпуска. Представьте, какую бы панику вызвала неделя карантина. Отпуск же ассоциируется с Новым годом или майскими праздниками. Поэтому население воспримет предложение легче».

«Номенклатура» отмечает терапевтическую функцию речи Путина:

«Президентское обращение оказалось очень своевременным для миллионов россиян, которые находились в последнее время в подвешенном состоянии из-за разнящейся информации о вирусе и панических настроений из-за рубежа. Владимир Владимирович смог успокоить всех, кто его слушал. Причем спокойствие это будет достигнуто с трех сторон. Экономически – Путин предлагает комплекс решений по поддержке малого бизнеса. <…> Социально – поддержка льготников, выплаты семьям, чьи дети не ходят в детсады, нерабочая оплачиваемая неделя для проблемных отраслей. <…> Политически – по просьбе президента общество должно быть солидарным, как элита, так и простые граждане. Государство в этом случае становится арбитром благ. Налог на офшоры позволит перераспределить озвученную социальную нагрузку. Перенос дня голосования по поправкам тоже является проявлением политической воли со стороны президента».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» считает, что сказанное Путиным является системным продолжением его политики:

«Выступление Владимира Путина продолжает его линию, намеченную ранее в Послании и майских указах – укрепление социально-экономического самочувствия россиян и "национализация элит". Неслучайно, что большая часть мер направлена на поддержание наиболее уязвимых слоев населения: больных, безработных, льготников, граждан с ипотекой. В группу риска попадает также малый и средний бизнес, который теперь может рассчитывать на налоговые послабления и получает стимулы сохранять рабочие места. Элиты также получили адресный сигнал – вывод доходов (в виде процентов и дивидендов) из страны будет облагаться повышенным налогом. На фоне подготовки к перенесенному сегодня голосованию по поправкам в Конституцию Владимир Путин еще больше усиливает свои позиции в общественном пространстве, закрепляя за собой повестку борьбы за социально ответственную власть».

«АДЕКВАТ» рассуждает решении президента установить ставку налогов в размере 15% для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета:

«Анонсированное Президентом резкое повышение налогов на "офшорные дивиденды" выглядит мерой, которая напрашивалась очень давно, а сейчас для нее наконец появился подходящий повод. Сотни миллиардов рублей в год, которые оценочно принесет повышенный налог, в бюджете времен глобального кризиса, конечно, не будут лишними. Но главное даже не в этом. Главное – в том, что для офшорной аристократии пришло время существенно повысить уровень своей вовлеченности в решение острых проблем страны. Нашей, а не какой-то еще. Независимо от того, нравится это офшорной аристократии или нет. Спрашивать ее мнение по этому вопросу никто не собирается».

