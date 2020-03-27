Телеграм не самоизолировался, но всем советует

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НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Терапевтическое обращение Путина
В среду Владимир Путин обратился к населению и рассказал о мерах, которые будут приняты в связи с распространением коронавируса.
«Мамкин финансист» рассказывает об этих мерах и пишет, чем они хороши для людей и онлайн-сервисов:
«Граждане получат массу плюшек: выходную неделю, больничный размером с МРОТ, пособие по безработице тех же объемов, дополнительные выплаты семьям с детьми, ветеранам и труженикам тыла 75 тысяч еще в апреле. Малому бизнесу снижены выплаты в ФСС [Фонд социального страхования – ред.] в два раза (если зарплата превышает размер МРОТ). Президент весьма прозрачно намекнул о том, что зарплаты должны быть белыми и большими. Т.е. экономику желают вытаскивать из кризиса за счет потребления граждан. Которым Президент предложил устроить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Но как гражданам тратиться на карантине? Выход один: уход в онлайн, и да здравствуют службы доставки».
Следующую неделю Путин объявил нерабочей с сохранением зарплаты и назвал эти дни выходными, но попросил всех по возможности оставаться дома. «Банкста» рассуждает о значимости формулировок:
«Президент предложил вместо карантина неделю отпуска. Представьте, какую бы панику вызвала неделя карантина. Отпуск же ассоциируется с Новым годом или майскими праздниками. Поэтому население воспримет предложение легче».
«Номенклатура» отмечает терапевтическую функцию речи Путина:
«Президентское обращение оказалось очень своевременным для миллионов россиян, которые находились в последнее время в подвешенном состоянии из-за разнящейся информации о вирусе и панических настроений из-за рубежа. Владимир Владимирович смог успокоить всех, кто его слушал. Причем спокойствие это будет достигнуто с трех сторон. Экономически – Путин предлагает комплекс решений по поддержке малого бизнеса. <…> Социально – поддержка льготников, выплаты семьям, чьи дети не ходят в детсады, нерабочая оплачиваемая неделя для проблемных отраслей. <…> Политически – по просьбе президента общество должно быть солидарным, как элита, так и простые граждане. Государство в этом случае становится арбитром благ. Налог на офшоры позволит перераспределить озвученную социальную нагрузку. Перенос дня голосования по поправкам тоже является проявлением политической воли со стороны президента».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» считает, что сказанное Путиным является системным продолжением его политики:
«Выступление Владимира Путина продолжает его линию, намеченную ранее в Послании и майских указах – укрепление социально-экономического самочувствия россиян и "национализация элит". Неслучайно, что большая часть мер направлена на поддержание наиболее уязвимых слоев населения: больных, безработных, льготников, граждан с ипотекой. В группу риска попадает также малый и средний бизнес, который теперь может рассчитывать на налоговые послабления и получает стимулы сохранять рабочие места. Элиты также получили адресный сигнал – вывод доходов (в виде процентов и дивидендов) из страны будет облагаться повышенным налогом. На фоне подготовки к перенесенному сегодня голосованию по поправкам в Конституцию Владимир Путин еще больше усиливает свои позиции в общественном пространстве, закрепляя за собой повестку борьбы за социально ответственную власть».
«АДЕКВАТ» рассуждает решении президента установить ставку налогов в размере 15% для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета:
«Анонсированное Президентом резкое повышение налогов на "офшорные дивиденды" выглядит мерой, которая напрашивалась очень давно, а сейчас для нее наконец появился подходящий повод. Сотни миллиардов рублей в год, которые оценочно принесет повышенный налог, в бюджете времен глобального кризиса, конечно, не будут лишними. Но главное даже не в этом. Главное – в том, что для офшорной аристократии пришло время существенно повысить уровень своей вовлеченности в решение острых проблем страны. Нашей, а не какой-то еще. Независимо от того, нравится это офшорной аристократии или нет. Спрашивать ее мнение по этому вопросу никто не собирается».
G20: экстренная показуха
Саммит лидеров стран G20 прошел в формате видеоконференции и был посвящен, конечно же, коронавирусу и его экономическим последствиям. Главы государств договорились объединить усилия в борьбе с распространением заразы, расширить полномочия Всемирной организации здравоохранения, вложить 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления вызванных пандемией трудностей, поддерживать международную торговлю.
«Россия в глобальной политике» считает, что итоговые заявления саммита носят скорее декларативный характер:
«Виртуальный саммит "Большой двадцатки" завершился так, как только и должен был завершиться – принятием общих и ни к чему никого не обязывающих пожеланий. Это само по себе хорошо. На фоне стремительно распадающегося мира констатация желания смягчить эффект "каждый за себя" похвальна. И может возыметь психотерапевтический эффект. Умеренный, но все же. Объявленные меры – призыв не к сотрудничеству, а к тому, чтобы попробовать не усугублять проблемы. Внушительная цифра пять триллионов – совокупность мер, которые каждая страна намерена принять у себя, примерно половина приходится на США, видимо, столько же на Китай. То есть это опять-таки не совместные, а раздельные действия, которые, впрочем, способны притормозить и общую деградацию».
«Мышь в овощном» рассуждает о том, что означает сам факт экстренного совещания лидеров G20:
«Экстренный саммит G20 в режиме "онлайн" закономерным образом ставит окончательную черту под дискуссией о том, "должна ли Россия вернуться в Семерку, снова превратив ее в Восьмерку, или она до сих пор не заслужила права на принадлежность к этому Клубу великий держав". Никакой Семерки больше нет. Ее, по факту, нет уже давно, но в силу ряда причин определенным силам выгоднее было считать, что стюардесса все еще с нами. Сегодня ее, наконец, похоронят официально. Останется какая-то ритуальная мишура, которую, конечно, вытащат на свет Божий, когда все стихнет. Но сформированное в эти недели представление о том, кто реально определяет происходящее на планете, "развидеть обратно" уже не получится».
«СМИ_ли» разочарованы открытой частью саммита:
«Самое интересное было в закрытой части G20. Но об этом вы, конечно, не узнаете (пока) – так что можно писать, что виртуальный саммит был ни о чем».
Из-за отсутствия сенсаций в открытой части саммита телеграм-каналы заскучали и начали комментировать то, как себя вели и выглядели его участники. «RIA_Kremlinpool» пишет:
«Вот так проходил саммит двадцатки: Абэ пил воду, Моди было жарко, саудиты были в масках, а Трампу пришлось рано проснуться».
Пандемическая Олимпиада
Международный олимпийский комитет (МОК) принял предложение властей Японии о переносе на 2021 год летних Игр, которые должны были начаться 24 июня в Токио. Причиной переноса стала пандемия коронавируса.
«Мейстер» пишет, что может означать перенос Игр:
«Все крупные спортивные события весны и лета текущего года отменены, перенесены или прерваны. Что, бесспорно, станет тяжким испытанием для всего бизнеса, связанного со спортом (не говоря уж о том, что профессиональный спорт и сам по себе большой бизнес): продажи спорттоваров уже провалились из-за карантина, спортивным телеканалам нечего транслировать, спортивной прессе нечего комментировать и т.д. Олимпиада должна была пройти 24 июля – 9 августа. Решение о переносе сразу на год может означать, что МОК и правительство Японии не верят в быструю победу над инфекцией всеми странами-участницами. Но скорей перестраховываются под давлением панических настроений, идти против которых – значит быть заклейменными в беспечности и игнорировании глобальных интересов».
«Япония Провинциальная» увидела связь между официальной японской статистикой по инфицированным и отменой Олимпиады:
«Вчера в Токио подтвердили еще 41 случай заболевания. После официального переноса Олимпиады цифры начинают ползти вверх. Многие и полагали, что так будет. Губернатор Токио призывает оставаться дома на этих выходных и не выходить на улицу без надобности. А еще есть вероятность, что Токио закроют. Поговаривают об этом сейчас».
«Методичка» накануне сообщения об отмене Игр рассуждала о том, почему все мировые спортивные соревнования давно отменили, а МОК тянет до последнего:
«Коронавирус почти одномоментно поставил на паузу весь мировой спорт, отменил клубные и международные чемпионаты (а еще запустил карантинные рекламные кампании ведущих брендов и спонсоров соревнований – от Nike до McDonald’s). <…> С МОК все просто – Олимпийский комитет в 2020 "забыл" застраховать риски Олимпиады в Токио. И теперь все последствия от возможной отмены МОК должен компенсировать со своих счетов, в том числе и возврат спонсорских слотов. Трагическая и поучительная история о Томасе Бахе, который очень любил… да, деньги».
«Историк-алкоголик» рассказывает, что еще дольше МОК тянул с отменой Игр после начала Второй мировой войны:
«Олимпийские игры 1940 г. должны были проходить в Токио, но в связи с началом масштабных боевых действий японской армии в Китае МОК еще в 1938 г. перенес Игры в Хельсинки. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Для МОК не произошло ничего ужасного, подготовка к Играм продолжается. 3 сентября Великобритания, Франция, Австралия, а вскоре ЮАР и Канада объявляют Германии войну. Для МОК не произошло ничего ужасного, подготовка к Играм продолжается. Франция, Великобритания ведут хоть и пассивные, но вполне себе боевые действия, получившие название "странная война". Для МОК не произошло ничего ужасного, подготовка к Играм продолжается. 30 ноября 1939 СССР и Финляндия (на минуточку, страна, принимающая Игры) развязывают полноценную войну, в ходе которой даже чуть-чуть бомбят столицу будущих Олимпийский игр – Хельсинки. Для МОК не произошло ничего ужасного, подготовка к Играм продолжается. В апреле 1940 г. немцы захватывают Норвегию и Данию, в море и в воздухе начинаются полноценные боевые действия, немцы начинают концентрировать войска на своих западных границах. И вот только тут МОК понимает, что, кажется, произошло что-то серьезное, какая-то большая заваруха, во время которой не очень удобно проводить Олимпийские игры, и письмом от 2 мая 1940 уведомляет об отмене Игр 1940 г.».
Коронавирусные чинуши
Телеграм-каналы обсуждают региональных чиновников и врачей, которые во время пандемии улетели отдыхать за границу, а некоторые еще и скрыли это, чтобы не уходить в самоизоляцию.
«Всевидящее око» считает, что ярче всех выступила главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая заразилась коронавирусом в Испании и пренебрегла карантином, вернувшись в Россию:
«Ведущая звезда российского коронавирусного карантина – конечно, главный врач-инфекционист Ставрополья. Которая не созналась, что съездила в Испанию, и привезла коронавирус в регион. Похоже, знаете, на какой-нибудь фильм ужасов или компьютерную игру, где "чумные доктора" на деле разносят эту самую чуму. Прославилась, в общем, женщина на всю страну, но вряд ли так, как ей того хотелось».
«PODSADNOY» пишет, что примеру Санниковой последовали чиновники из Кабардино-Балкарии:
«Ужас, превративший воздух в желеобразную густую массу, окружил обитателей дома Правительства КБР. Сегодня чиновники вдруг осознали, что высокое социальное положение, комфортные служебные автомобили и пропасть между ними и рабочим классом не спасают от невидимого и опасного врага – вируса. Не верующая в опасность пандемии супружеская пара чиновников совершила своеобразную диверсию. Проведя отпуск за границей, они завезли COVID-19 прямиком в приемную Главы. Конечно, это уже не первый случай глупости чиновников, главного ставропольского инфекциониста трудно переплюнуть, но пора уже задуматься об умственных способностях, социальной ответственности, да и элементарной дисциплине слуг народа, потому как их оплошности в современных реалиях напрямую угрожают жизни и здоровью окружающих!»
«РосСкандал» рассказывает, что и другие регионы не отстают:
«В Перми увольняют вернувшегося с Сейшельских островов с заразой главврача краевого онкодиспансера Максима Мезенцева – успел провести планерку, и теперь на карантине 40 врачей отделения!.. В Оренбурге решено уволить троих главврачей местных больниц – в разгар пандемии отправились отдыхать за бугор! В Калуге губернатор области предложил уволиться главврачу клинической больницы за поездку в Таиланд. <…> Походу главврачи уверенно возглавили рейтинг безответственности и дремучей глупости, обогнав чиновников с инста-блогершами…»
«НеМинздрав» полагает, что увольнять за такое мало:
«Когда так себя ведут простые обыватели, мы еще можем простить их глупость. Но когда так ведут себя медики – это высшее проявление безалаберности, непрофессионализма и наплевательского отношения к окружающим. И одного увольнения, на мой взгляд, слишком мало!»
«Замгубернатора» благодарит тех медиков, которые ведут себя по-другому:
«К сожалению, есть такие, кто забыл или не слышал о "клятве Гиппократа". Но есть и другие врачи, которые не ездят за границу и не отдыхают во время карантинов и эпидемии, кто едет на помощь в Италию, кто ежедневно трудится в больницах без сна и отдыха, как на передовой. Спасибо за спасенные жизни тем, кто помнит о своем долге. Жаль, что профпригодность определяется только в экстремальных условиях».
Роскомнадзор переобулся
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, долгое время пытавшийся заблокировать Телеграм, сменил место работы и стал гендиректором «Газпром-медиа». Конечно, авторы телеграм-каналов не могли обойти вниманием такое событие.
«Мюсли вслух» беспокоятся о новых подчиненных Жарова:
«Телеграм Жаров так и не победил, а ведь публично обещал. Тревожимся теперь за многочисленные телеграм-каналы изданий и сотрудников "Газпром-медиа"».
«Политджойстик» благодарит Жарова за популяризацию Телеграм в России:
«Жаров ушел из Роскомнадзора. А Телеграм остался и процветает. В этом есть и заслуга теперь уже бывшего главы РКН, своей борьбой с мессенджером он сделал его суперпопулярным. За это и поблагодарим».
Почти одновременно с новостью о смене главы Роскомнадзора появилось сообщение о том, что основатель Телеграм Павел Дуров проиграл суд в США: судьи признали токены Gram ценными бумагами и запретили передавать их покупателям. Политолог Михаил Синельников-Оришак считает это символичным:
«Вселенское равновесие: если на одном конце планеты Жаров покинет Роскомнадзор, значит, на другом – Дуров проиграет в суде».
«Новости Телеграм» не спешат радоваться смене главы Роскомнадзора:
«Место главы Роскомнадзора занял Андрей Липов. Его характеризуют как опытного специалиста, разбирающегося в IT (в отличие от Жарова). При этом именно Липов предложил и курировал закон о "суверенном Рунете". Так что за блокировку Telegram могут взяться с новыми силами и с большей компетентностью».
«Темник» более оптимистично смотрит на перспективы Роскомнадзора при новом руководителе:
«Заметим, что Липов глубоко погружен в свою сферу. Депутаты, сенаторы и прочие чиновники обращаются к нему за консультациями в рамках проектов по теме информационных технологий. Можно без преувеличения назвать будущего руководителя РКН демиургом всей современной системы правовых отношений, выстраиваемой в течение последнего десятилетия, в такой чрезвычайно чувствительной сфере жизни, как электронные коммуникации. <…> Отзываются о нем, как об адекватном управленце, который любит порядок и четкое функционирование оргзвеньев. Что-что, а это Роскомнадзору не помешает».
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