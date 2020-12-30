Вредят себе. Сенатора рассмешили «адские» угрозы Украины из-за Крыма

«В Канун Рождества Христова упоминание словосочетания "адская тема" относительно Крыма, являющегося колыбелью православия, следует воспринимать как кощунство. Когда весь мир сплотился вокруг борьбы с коронавирусом, Украина вновь обращается к теме войны. Твердо уверена, что 2021 год должен стать годом мира, здоровья, созидания. Мы очень хотим, чтобы прекратилась война на Донбассе, а Украина перестала превращать свои земли в кладбище ядерных отходов. Украина должна стать сильной и независимой страной здоровых людей, братской для России страной», - отметила она.



Политик рассказала, с каким настроением жители Крыма готовятся встретить Новый год.



«Мы, крымчане, отмечаем семилетие возвращения домой, в Россию. Мы понимаем, что еще предстоит решить ряд рабочих вопросов. Это и вопрос водоснабжения, и превращение Крыма во всероссийскую здравницу, и создание комфортных условий для каждого жителя. А к безумным заявлениям представителей Украины не стоит относиться серьезно. Помимо Крыма, Украине есть чем заняться. Политики вредят сами себе, а угрозы в адрес России - это просто смешно», - заключила она.



Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН выразил уверенность, что угрозы украинских политиков не несут России ни малейшей опасности.

Между тем, бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков заявил, что война России с Украиной неизбежна. По его словам, заявления президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения в случае войны с Россией могут быть признаком подготовки Киевом военной операции в Донбассе.

