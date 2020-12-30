Вредят себе. Сенатора рассмешили «адские» угрозы Украины из-за Крыма

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН объяснила, почему слова главы МИД Украины звучат неуместно в преддверии праздников и в период борьбы с COVID-19.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал в 2021 году сделать тему Крыма для России «адской, а не священной». По его словам, весной планируется запустить «крымскую» платформу, которая объединит усилия разных стран по возращению полуострова Украине.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН объяснила, почему слова чиновника звучат неуместно в преддверии праздников и в период борьбы с COVID-19.

«Новороссия» ещё жива? Украине предрекли потерю шести областей

«В Канун Рождества Христова упоминание словосочетания "адская тема" относительно Крыма, являющегося колыбелью православия, следует воспринимать как кощунство. Когда весь мир сплотился вокруг борьбы с коронавирусом, Украина вновь обращается к теме войны. Твердо уверена, что 2021 год должен стать годом мира, здоровья, созидания. Мы очень хотим, чтобы прекратилась война на Донбассе, а Украина перестала превращать свои земли в кладбище ядерных отходов. Украина должна стать сильной и независимой страной здоровых людей, братской для России страной», - отметила она.

Политик рассказала, с каким настроением жители Крыма готовятся встретить Новый год.

«Мы, крымчане, отмечаем семилетие возвращения домой, в Россию. Мы понимаем, что еще предстоит решить ряд рабочих вопросов. Это и вопрос водоснабжения, и превращение Крыма во всероссийскую здравницу, и создание комфортных условий для каждого жителя. А к безумным заявлениям представителей Украины не стоит относиться серьезно. Помимо Крыма, Украине есть чем заняться. Политики вредят сами себе, а угрозы в адрес России - это просто смешно», - заключила она.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН выразил уверенность, что угрозы украинских политиков не несут России ни малейшей опасности.

Между тем, бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков заявил, что война России с Украиной неизбежна. По его словам, заявления президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения в случае войны с Россией могут быть признаком подготовки Киевом военной операции в Донбассе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры