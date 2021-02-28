Навальный в колонии профессию повара, токаря или швеи

В список профессий, которыми может овладеть оппозиционер наряду с другими заключенными исправительных колоний, включены специальности пекаря, повара, подсобного рабочего, оператора швейного оборудования и швеи, станочника деревообрабатывающих станков, токаря и уборщика. Обучают осужденных сотрудники профессионального образовательного учреждения №46, которое входит в структуру владимирского УФСИН, уточняет РИА Новости.

Ранее 28 февраля ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил, что Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области. Он помещен в карантин, а затем буде распределен в отряд. Во Владимирской области два исправительных учреждения для осужденных – ИК-2 в городе Покров и ИК-5 – во Владимире. В колониях сведения о Навальном не подтверждают.

Политику предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы: ранее суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

