Навальный в колонии профессию повара, токаря или швеи
Заключенные во Владимирской области могут обучиться специальностям повара, пекаря, токаря, а также швейному делу, токарному и другим. Об этом сообщается на сайте УФСИН Владимирской области, куда, по данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы этапировали осужденного Алексея Навального.
В список профессий, которыми может овладеть оппозиционер наряду с другими заключенными исправительных колоний, включены специальности пекаря, повара, подсобного рабочего, оператора швейного оборудования и швеи, станочника деревообрабатывающих станков, токаря и уборщика. Обучают осужденных сотрудники профессионального образовательного учреждения №46, которое входит в структуру владимирского УФСИН, уточняет РИА Новости.
Ранее 28 февраля ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил, что Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области. Он помещен в карантин, а затем буде распределен в отряд. Во Владимирской области два исправительных учреждения для осужденных – ИК-2 в городе Покров и ИК-5 – во Владимире. В колониях сведения о Навальном не подтверждают.
Политику предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы: ранее суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
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- Навальный в колонии профессию повара, токаря или швеи
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