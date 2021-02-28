В ОНК подтвердили доставку Навального в колонию Владимирской области

«Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания», - говорится в сообщении.

Ранее 28 февраля специализирующийся на защите прав заключенных правозащитник Руслан Вахапов сообщил аналогичную информацию. По его мнению, подтверждением факта станет встреча навального с адвокатами, когда они приедут в исправительное учреждение.

О том, что Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве, стало известно 25 февраля. С тех пор ни у кого не было точных данных, в какую колонию его могут отправить. Высказывались предположения, что это может быть ИК №2 в городе Покров. Политику предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы: ранее суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

