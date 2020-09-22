Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что он сам мог проглотить этот яд.

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.

Навальный в своем Instagram назвал мнение Путина «хорошей версией», которая «заслуживает самого пристального изучения». Он описал ситуацию, какой бы она могла быть по мнению президента и заявил, что в итоге Путин его "переиграл". "Провокация не удалась", - заключил оппозиционер.