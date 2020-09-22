Раскрыты детали переговоров Путина и Макрона о Навальном

Французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.

По данным издания, Путин рассказал Макрону о том, что Навальный раньше неоднократно симулировал болезни, а также шантажировал чиновников и политиков расследованиями Фонда борьбы с коррупцией. Самого Навального, как отмечает газета, Путин назвал «интернет-баламутом».

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При этом президент России, по данным издания, объяснил отсутствие расследования ситуации с Навальным тем, что Германия и Франция не передали России результаты анализов, отмечает NEWS.RU.

Как сообщает газета, Путин также не исключил в деле Навального «латвийского следа», так как создатель «Новичка» проживает в Латвии.

Ранее первый генеральный прокурор РФ Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Эммануэль МакронВладимир ПутинАлексей Навальный
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