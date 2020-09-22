Раскрыты детали переговоров Путина и Макрона о Навальном
Французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
По данным издания, Путин рассказал Макрону о том, что Навальный раньше неоднократно симулировал болезни, а также шантажировал чиновников и политиков расследованиями Фонда борьбы с коррупцией. Самого Навального, как отмечает газета, Путин назвал «интернет-баламутом».
При этом президент России, по данным издания, объяснил отсутствие расследования ситуации с Навальным тем, что Германия и Франция не передали России результаты анализов, отмечает NEWS.RU.
Как сообщает газета, Путин также не исключил в деле Навального «латвийского следа», так как создатель «Новичка» проживает в Латвии.
Ранее первый генеральный прокурор РФ Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- «Роскосмос» направит на МКС человека для съемок художественного фильма
- Раскрыты детали переговоров Путина и Макрона о Навальном
- Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства
- Путин назвал устав ООН главным источником международного права
- «Миллиарды долларов». «Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru