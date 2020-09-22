Раскрыты детали переговоров Путина и Макрона о Навальном

Французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.

По данным издания, Путин рассказал Макрону о том, что Навальный раньше неоднократно симулировал болезни, а также шантажировал чиновников и политиков расследованиями Фонда борьбы с коррупцией. Самого Навального, как отмечает газета, Путин назвал «интернет-баламутом».