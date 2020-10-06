Зюганов сравнил Навального с молодым и трезвым Ельциным
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил оппозиционера Алексея Навального с первым президентом России Борисом Ельциным.
«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый», — заявил Зюганов на встрече руководителей партий с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как передает агентство РИА Новости, лидер КПРФ подчеркнул, что знает «эту породу наизусть».
Ранее Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своём отравлении, лечении в берлинской клинике Charite и заявил, что твёрдо намерен вернуться в Россию.
Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Оппозиционеру стало плохо в самолёте. Омские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Медики не обнаружили ядов в крови и моче Навального. Позднее оппозиционера доставили самолетом в Германию. Немецкое правительство заявило о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен одним из боевых веществ группы «Новичок». Однако по данным доклада ОЗХО, опубликованному во вторник, в организме Навального обнаружено аналогичное «Новичку» вещество, не значащееся в списках запрещенных химикатов.
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